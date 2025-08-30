No cesan las reacciones a la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. Jessica Bueno, ex del dj y madre de su primogénito, nos ha dicho qué le parece la ruptura. La modelo ha desvelado que se trata de "algo muy delicado" y se sale de la ecuación: "No soy yo quién para comentar absolutamente nada", ha dicho, para añadir: "Eso es cosa de ellos".

La flamante concursante de Supervivientes, se ha mostrado cauta a la hora de hablar de la noticia de la semana y ha explicado en qué punto se encuentra su relación con el dj: "La única relación y lo único que nos une es nuestro hijo, y es de lo único de lo que hablamos". En cuanto a cómo se lo ha tomado el hijo que tienen en común la triste noticia, Jessica ha preferido limitarse a decir que "es un tema muy delicado". La sevillana, está inmersa en su nueva aventura como concursante de 'Supervivientes All Stars' y prefiere mantenerse al margen de esta polémica que ha sacudido al clan Pantoja.Jessica Bueno nació en Los Morales, Sevilla. A los 19 años se convirtió en Miss Sevilla. Estudió Comercio y Marketing, se formó también como Personal Shopper online y obtuvo el título de estilista. Se hizo famosa en 2010, cuando se presentó por Sevilla a Miss España. Habría sido una candidata más si unos meses antes no hubieran salido publicadas en una revista unas fotos suyas con el tenista Feliciano López. Según las bases del certamen de belleza no se puede presentar ninguna persona conocida o famosa; pero la organización dio por buena la candidatura de Jessica, a pesar de que la primera dama de honor sevillana manifestó en varios programas de televisión su malestar con la decisión.

Tras su relación con Feliciano, Jessica participó en la edición del programa "Supervivientes 2011" con tan solo veinte años. En el programa conoció a Kiko Rivera. Al salir, Kiko se le declaró en directo en el programa 'La Noria'.

Ella se quedó embarazada pero perdió el hijo que esperaba. Este suceso y un distanciamiento por parte de Kiko hizo que tomará la decisión de romper con ella "porque estaba agobiado". Pero poco después, desde la retransmisión de las Campanadas de Nochevieja, el hijo de Isabel Pantoja pidió perdón en directo a Jessica y le imploró volver. Aquello les llevó a la reconciliación y, al poco tiempo, la modelo volvía a estar embarazada. En mayo del 2012 viajaron a Marrakech y allí Jessica se enteró de que Kiko le había sido infiel con una concursante de "Supervivientes" y con Gaby, una pretendienta de" Mujeres, Hombres y Viceversa". Jessica, que estaba embarazada de cuatro meses, sufrió una crisis de ansiedad, pero la superó y, pasada la tormenta, las aguas se calmaron y siguieron adelante. En 2012 nació Francisco Rivera Bueno. Llegaron a anunciar su boda en una portada con Isabel Pantoja pero finalmente en el verano de 2013, se separarían.

Matrimonio con Jota Peleteiro y lo de Luitingo....

Jessica conoció al futbolista Jota Peleteiro, con quien rehízo su vida. La andaluza y el futbolista se casaron en 2015 en Marbella, tras dos años de relación. Vivieron en el País Vasco al jugar Jota Peleteiro en el Éibar tras ser cedido por el Bradford de Reino Unido y en 2017 la modelo y el futbolista se trasladaron a Birmingham, al fichar Jota por el equipo de allí, el Birmingham City Football. Fueron padres de dos hijos, José Ignacio y Alejandro. Jessica se matriculó en la universidad y se graduó en Protocolo y Organización de Eventos y mientras, Jota triunfaba en el fútbol y fichó por el Aston Villa. Sus relaciones con Kiko Rivera se normalizaron y se podía ver una gran cordialidad por el bien de su hijo. Pero diez años después de iniciar su romance, comenzó a rumorearse un distanciamiento entre ellos y finalmente Jota Peleteiro anunció su separación con un comunicado en el que decía: "tras dos meses de separación física hemos decidido poner punto y final a nuestra relación". Ella también confirmó la separación: "Tras un periodo de reflexión, hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa", escribió en un comunicado. Tras la separación, Jota Peleteiro inició una relación con Miriam Cruz. Hoy en día comparte su vida con la modelo Ajla Etemovic.

Por su parte, Jessica Bueno se volcó en el cuidado de sus tres hijos e inició una relación con Pablo Marqués, con el que mantenía una relación de amistad. Fue una gran ayuda después del mal momento personal de Jessica y por primera vez en mucho tiempo se podía ver a la modelo sonriendo y feliz. La relación duró hasta noviembre de 2023, momento en el que Jessica Bueno se encontraba concursando en GH VIP. Después llegó lo de Luitingo....