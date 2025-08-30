Quién es el ex concejal del PP con quien se ha ido a vivir Kiko Rivera tras su separación de Irene Rosales: Fran, el hombre que mueve los hilos de su vida

En el universo de Kiko Rivera hay un nombre que siempre aparece en la sombra, pero que resulta clave para entender sus últimos años: Francisco Sánchez Simón, más conocido como Fran. Amigo íntimo, representante y hombre de máxima confianza del hijo de Isabel Pantoja, este sevillano, al que en su día llamaban "El Paguita", se ha convertido en su apoyo más firme, tanto en lo personal como en lo profesional. Fran lo cuida, lo apoya y hasta lo pone en su sitio cuando es necesario, y Kiko, casi siempre, le escucha. También es representante de Irene Rosales.

La relación entre ambos se consolidó hace casi diez años, cuando Fran dio un paso al frente y se convirtió oficialmente en su mánager. Desde entonces, es quien organiza sus bolos, negocia contratos relacionados con la música, las redes sociales y las apariciones en los medios de comunicación. Por si fuera poco, también gestiona su agenda, le aconseja y lo acompaña en los delicados momentos que atraviesa tras su separación de Irene Rosales. Tanto es así que, mientras el DJ encuentra un nuevo hogar en el que instalarse, se ha trasladado temporalmente a la casa de Fran.

Sois lo que no hay. Mi representante es mi mejor amigo. No teneis nada y teneis que joder de alguna manera. Que asco dais todos — Spider ? (@Spider100x) October 10, 2016

El propio Kiko ha reconocido públicamente que no toma decisiones importantes sin consultarle antes: "Solo me ha aportado y seguirá aportando cosas buenas en mi vida y en mi trabajo", escribió en sus redes sociales hace un tiempo. Pero Fran no es únicamente amigo y representante de Kiko: como apuntábamos, también lo es de Irene Rosales. De hecho, fue a través de ella como Kiko conoció a Fran, ya que formaba parte de su círculo más cercano. Por este motivo, el sevillano también se ha convertido en un gran apoyo para la ex de Kiko Rivera. Además, ha ejercido como representante de Irene en sus distintas colaboraciones televisivas, como su paso por Fiesta, así como en entrevistas concedidas a revistas del corazón.

Antes de adentrarse de lleno en la música y en el mundo de las exclusivas, Francisco Sánchez Simón tuvo un pasado ligado a la política. Fue concejal en Castilleja de la Cuesta, su localidad natal, primero de la mano del Partido Popular y, más tarde, como no adscrito, tras desvincularse de la formación. Su salto al entorno de Kiko Rivera fue casual, de la mano de su entonces esposa, como hemos mencionado, pero desde ese momento no se ha separado de Paquirrín.

Su papel en la vida de Kiko no ha estado exento de polémica. En los últimos días, Gema López señaló que habrían surgido problemas entre Irene y Kiko por cuestiones relacionadas con Fran. La gestión de contratos, viajes, actuaciones y negocios del DJ se habría convertido, según se comenta, en un foco de discusión que terminó afectando a Irene y Kiko. No obstante, según ha podido saber Informalia, esta versión no es cierta. De hecho, Fran está ayudando a Irene en estos días con sus hijas y mantiene contacto frecuente con ella.

Lo que nadie discute es que Fran es "la mano que mece la cuna" en la carrera de Kiko Rivera. Está detrás de sus decisiones musicales, de su agenda profesional e incluso de sus apariciones televisivas. Es un aliado indispensable que conoce los secretos de su representado y que, por ahora, parece inamovible de su lado. En un mundo tan difícil y efímero como el de la televisión y la música, Kiko Rivera ha perdido amistades, ha roto vínculos familiares y ha visto tambalearse su vida sentimental. Sin embargo, hay alguien que sigue ahí, firme, en primera línea y en la sombra al mismo tiempo: Fran, su inseparable mánager, la persona con la que se ha ido a vivir.