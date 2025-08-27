Un soltero de 'First Dates' descoloca a todos y pide una cita con Isabel Díaz Ayuso: "Me vuelve loco"

Luis, un empresario zaragozano de 52 años, acudió a First Dates en busca de una novia, pero aprovechó su paso por el programa para pedir una cita a su amor platónico: Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid es la mujer ideal para este soltero, según explicó durante su visita al programa que presenta Carlos Sobera.

"Me vuelve loco Isabel Díaz Ayuso. Es una mujer poderosa porque su cargo político así se lo otorga pero es por la conjunción que hace ella del poder con la luz que desprende", explicó ante las cámaras del programa de Mediaset.

"Si Isabel Díaz Ayuso se separa de González Amador, que no lo creo porque parece muy feliz, y viniera al programa como pensaba venir Almeida... Por favor, soy el primer candidato", manifestó. "Apuntadme en la lista, porque me gustaría conocerla", pidió al equipo del programa.

A la espera de que Isabel Díaz Ayuso acuda a First Dates, Luis tuvo una cita con Anna, una mujer rusa de 37 años con la que no hubo química, al menos por parte de ella. Él, en cambio, sí estaba interesado porque buscaba alguien del Este. "Esos rasgos rubios, ojos claros, su cultura… me llama mucho la atención", explicó sobre las mujeres de esa procedencia que, a su juicio, "mantienen la figura de la familia" como él se imaginaba, porque Luis buscaba "una madre que en la época en la que esté criando a los críos no necesite trabajar o dejar a los hijos con la niñera".