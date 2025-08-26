'Pasapalabra' se prepara para un día histórico: Manu y Rosa están a punto de conseguir un hito

Manu y Rosa llevan meses protagonizando uno de los duelos más interesantes de la historia de Pasapalabra. Los concursantes libran cada tarde una intensa y sana pelea con completar el Rosco del programa y llevarse el bote, que ya supera los 2 millones de euros. Pero ninguno de ellos ha acertado todas las palabras hasta el momento.

Manu y Rosa van camino de rebasar las 200 tardes juntos en Pasapalabra y, de esta forma, se convertirán en la pareja más longeva del programa, porque serán los concursantes que más duelos han protagonizado juntos en el exitoso programa de Antena 3 que cada tarde presenta Roberto Leal.

Hace tiempo que rebasaron la marca que tenían Orestes Barbero y Jaime Conde, que vivieron 102 duelos juntos. A continuación, superaron a Óscar y Moisés Laguardia, que compartieron 157 tardes. En unos días, Manu y Rosa se impondrán a Rafa Castaño y Orestes, los concursantes que tienen hasta ahora el récord de Pasapalabra, con 197 tardes midiéndose en un cara a cara que fue histórico, hasta que Rafa se llevó el bote más alto del concurso: 2.272.000 euros.

Precisamente, Rafa protagoniza ahora Agárrate al sillón, el programa que emite Telecinco como competencia de Pasapalabra. En una entrevista en Informalia, el sevillano confesó que después de su marcha había seguido viendo Pasapalabra y habló del duelo de Manu y Rosa, porque él también era seguidor de su trayectoria en el programa. "La verdad es que están haciendo un duelo muy chulo, aunque en la pista musical no dan ni una", bromeó Rafa Castaño. "Lo están haciendo muy bien y, probablemente, superen mi bote", nos dijo hace unas semanas. "Les deseo suerte a los dos. O, a lo mejor, hay una eliminación por sorpresa. En ese caso, pues suerte al nuevo o nueva".