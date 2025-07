Rafa Castaño hace una predicción sobre el duelo de Manu y Rosa por el bote de 'Pasapalabra'

El duelo que mantienen Manu y Rosa en Pasapalabra tiene enganchados a millones de espectadores. Los concursantes del programa que presenta Roberto Leal en Antena 3 ya han alcanzado un bote de 1.846.000 euros, y el premio no deja de subir. Aunque han estado a punto de resolverlo en más de una ocasión, todavía se les resiste, pero puede estar al caer en cualquier momento.

Uno de los espectadores que siguen de cerca la evolución de Manu y Rosa es Rafa Castaño, ganador del mayor premio de la historia de Pasapalabra, aunque ahora está a punto de estrenar un programa en Telecinco que competirá frontalmente con el concurso de Antena 3. Agárrate al sillón llega el lunes a las 20.00, aunque previamente se emitirá una edición especial este domingo después de la final del Mundial de Clubes.

"La verdad es que están haciendo un duelo muy chulo, aunque en la pista musical no dan ni una", bromea Rafa Castaño en una entrevista en la que también nos hizo una predicción. "Lo están haciendo muy bien y, probablemente, superen mi bote", dice. "Les deseo suerte a los dos. O, a lo mejor, hay una eliminación por sorpresa. En ese caso, pues suerte al nuevo o nueva".

La relación de Rafa Castaño con el universo de Pasapalabra sigue siendo buena. "Roberto Leal me escribió hace unos días, me deseó suerte y yo le mandé un abrazo. Jamás podré decir nada malo de Pasapalabra, hay buen rollo con ellos, son un gran equipo", indica sobre el programa que le dio la popularidad y un bote millonario. Castaño, en cambio, no tiene contacto con Orestes Barbero, quien fue su rival en Pasapalabra. "No, la verdad es que no", nos cuenta. "Tengo la relación cordial, igual si alguna vez pasa algo que nos haga recordarnos el uno al otro nos escribimos... Pero ni siquiera cuando estábamos en Pasapalabra. Teníamos un trato cordial en plató, pero cada uno hacía su vida".