Telecinco se ve obligada a tomar medidas y hace cambios en su parrilla de la noche del viernes

Telecinco ha tomado una decisión importante para intentar mejorar sus datos de audiencia de este viernes por la noche ante el temor de que se vuelva a repetir la difícil situación que se produjo la semana pasada, cuando sus registros se desplomaron por la ausencia del programa De Viernes, cuyas emisiones descansan este mes de agosto.

La cadena mueve ficha y emitirá un especial de First Dates que ocupará el prime time de la cadena. Se trata de una edición extendida que se alargará entre las 22.00 y las 23.30, es decir, la gran parte del horario estelar. A continuación, la cadena ofrecerá un refrito de De Viernes con los mejores momentos del programa.

El viernes pasado, Telecinco no emitió First Dates, porque el programa solo estaba programado de lunes a jueves en el canal principal de Mediaset. La reposición de De Viernes ocupó toda la noche y el resultado fue nefasto, con un 6,3% de share frente a El Peliculón de Antena 3 (10%) y Viaje al centro de la tele en La 1 (11,2% y 14,1%).

Con la elección de First Dates para la noche del viernes, Telecinco intentará elevar sus datos y evitar la catástrofe en agosto, porque el mes está siendo muy duro para la cadena, que durante este verano ha decidido mantener una política de contención de gasto -sin estrenos de nuevas apuestas- con la idea de centrarlo todo en septiembre. A falta de una semana para final de mes, Telecinco acumula un 8% de share, muy lejos de La 1 (10,3%) y Antena 3 (12,3%).

No es extraño que Telecinco vuelva a recurrir a First Dates para mejorar sus audiencias, porque el programa se ha convertido en lo más competitivo del canal en verano. Mediaset decidió en julio trasladar este exitoso formato de Cuatro a Telecinco para revitalizar su access prime time, una franja en la que suele superar el 10%. Ahora, Mediaset deberá decidir si lo mantiene en Telecinco, de cara a la nueva temporada, o lo devuelve a Cuatro, su sitio original.