Muere a los 67 años el productor de televisión Ricardo Medina, creador de 'Madrid Directo', emblema de Telemadrid

El periodista Ricardo Medina ha fallecido a los 67 años de forma repentina, según informa Telemadrid, una cadena que él contribuyó a poner en marcha desde el equipo que la fundó. Medina creó y fue el primer director de Madrid Directo, el programa más popular de esta emisora que todavía hoy sigue en antena.

"En shock. Así está hoy la familia de Madrid Directo", ha escrito Emilio Pineda, actual presentador del formato. "De forma inesperada nos ha dejado Ricardo Medina. Creador del formato y con el que tuve la suerte de trabajar después en España Directo. Día triste para la televisión y muy doloroso para sus familiares y amigos. Mi más sentido pésame".

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Ricardo Medina (Madrid, 1958) fue delegado de la Agencia EFE en El Salvador y fue corresponsal en Guatemala, Haití, Ruanda, Sarajevo y la Guerra del Golfo, entre otros países. En 1998 fue designado corresponsal en México y después delegado de EFE en el Caribe. En 1987 pasó a liderar el Canal 24 (All News Channel) de Puerto Rico, como Director de Noticias.

En 1989, regresó a España para poner en marcha Telemadrid como coordinador general de Informativos. En 1993 creó Madrid Directo, un espacio que es el emblema de la cadena autonómica madrileña y que ha sido adaptado en otros territorios, como Canal Sur. Madrid Directo sigue en antena y el año pasado cumplió 30 años de emisiones. Medina recibió por ese motivo el Premio APM Periodista Especializado 2024, que le fue entregado por la Reina Letizia.

Después de poner en marcha Telemadrid, Ricardo Medina pasó a Informativos Telecinco y en 1996 regresó a la cadena autonómica como Jefe de Deportes. A continuación, Lanzó Canal Metro Madrid y en 2003 fundó su propia productora, Medina Media, una compañía que ha producido formatos de actualidad y reportajes (La mañana de La 1, 3D, Madrid Directo, Mejor lo hablamos, Pido la palabra, Andaluces por el mundo) en cadenas nacionales y autonómicas.