Anne Igartiburu acorrala a Paula Vázquez cuando menos se lo espera con esta pregunta: "¡Oh Dios!"

Paula Vázquez goza de un gran momento tanto en lo profesional como en lo personal. Por un lado, la presentadora está a punto de empezar las grabaciones de Hasta el fin del mundo, el nuevo programa de aventuras de TVE. Por otro, disfruta desde hace unos meses de una relación sentimental con el periodista Ignacio Sagnier.

Vázquez acudió este fin de semana a D Corazón para hablar del formato que prepara para la cadena pública, pero también tuvo que hacer frente a algunas preguntas relacionadas con su vida amorosa, aunque la comunicadora siempre ha intentado mantener este asunto al margen de su carrera en televisión.

"Te has ganado el respeto de la prensa, pero pocas veces nos has contado alguna cosa de tu vida. En esta ocasión has sido muy generosa con todos nosotros porque nos has dicho que estás pasando un verano muy bonito y lleno de amor", le dijo Javi Hoyos, parafraseando unas recientes declaraciones de la presentadora en una première, donde dijo que le daba "vértigo" que se hablase de su vida privada.

Vázquez asumió que acudir al programa de Anne Igartiburu y Javi Hoyos le iba a suponer tener que enfrentarse a estas cuestiones. "Es que claro, venir a D Corazón...", se le escuchó decir, resignada, antes de ver un vídeo que explicaba su relación con Sagnier "Qué raro se me hace, tú lo sabes Anne", le confesó a su compañera. "Yo te conozco bastante y sé que te cuesta", admitió Igartiburu.

Aunque Paula Vázquez intentó esquivar algunas de las preguntas que plantearon los colaboradores, Anne volvió a la carga poco después. "¿Cuándo volvéis [de la grabación del programa]? ¿Se puede saber algo por lo menos de fechas? ¿Cuándo le has dicho a Ignacio que vuelves a casa?", espetó la conductora de D Corazón. "¡Oh Dios!", contestó, muy sorprendida, Paula Vázquez. "Y a toda la familia, un beso mamá que me estás viendo", añadió para intentar desviar la atención. "Volvemos en noviembre", confirmó Vázquez ante la cara de asombro de Igartiburu, que desconocía que las grabaciones tuvieran una duración tan prolongada.