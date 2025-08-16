La tonadillera está completamente volcada en el biopic de su vida, un proyecto que, tal y como adelantamos en este portal, ya está en marcha. Según fuentes cercanas, el contrato con la productora Mediacrest Entertainment sigue vigente y es la compañía la que está tirando de los hilos del rodaje. Por ahora, el trabajo se encuentra en su primera fase, la documental, dedicada a recopilar material inédito y todos los testimonios que verán la luz. De este contrato que Isabel Pantoja tendría ya cerrado se ha hablado este sábado en Fiesta, donde han dado más detalles.

Según han contado, la madre de Kiko Rivera e Isa Pi habría impuesto dos condiciones férreas e innegociables para que la serie documental llegue a ver la luz finalmente: que ambos proyectos tengan proyección internacional y que ella tenga siempre la última palabra sobre todo lo que se cuente, se emita e incluso sobre la elección de los personajes que representarán su vida.

De hecho, Juan Galiacho, ha apuntado: ''En su vida privada no quiere entrar, solamente en el tema de Paquirri. El tema de Encarna Sánchez es una línea roja, su relación con María del Monte es otra línea roja, su relación con Julián Muñoz, lo que ella quiera contar...", ha explicado. Y ha desvelado: "Su paso por la cárcel y el nacimiento de su hija, también muy limitados''.

Por su parte, Aurelio Manzano ha dado más detalles de los proyectos que la cantante de Marinero de luces tiene en el horno: por un lado, un documental a modo biopic, del que Beatriz Cortázar ya desveló algunos detalles para Informalia; y por otro, una serie de ficción basada en su vida. Es más, el colaborador ha apuntado que la artista se embolsaría diez millones de euros si salen adelante ambos contenidos.

Tal y como adelantamos, este contrato tiene una duración de tres años para que ambos proyectos salgan adelante. Según nos confirmaron, el primero en ver la luz será el documental, que, si todo sigue según lo previsto, podría estrenarse a mediados de 2026.

No obstante, la viuda de Paquirri también está volcada en otros proyectos que le hacen especial ilusión. El pasado fin de semana, desde el plató de Telecinco se desveló que la tonadillera prepara un concierto histórico y benéfico, en colaboración con la Fundación Reina Sofía. Según explicó Saúl Ortiz el domingo, Isabel "quiere un concierto que se grabe de principio a fin, incluyendo los preparativos, y que todo pueda emitirse en diferido".