Irene Rosales se suma a las indirectas de Kiko Rivera a su madre, Isabel Pantoja: "Tus hijos te descubrirán"

El clan Pantoja hace vida por separado. Se comprobó una vez más tras el nacimiento del segundo hijo de Isa Pantoja, a la que no visitaron ni su hermano, Kiko Rivera, ni su madre, y se ha apreciado, de nuevo, durante las vacaciones del DJ y su mujer, Irene Rosales, en su refugio de Menorca. El músico lanzó este martes un dardo desde la isla balear al que, ahora, se ha sumado la madre de sus hijas, Ana y Carlota.

"Cerramos estos días en Menorca con el corazón lleno. La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí. Pero lo mejor de todo no ha sido el lugar… Ha sido el tiempo en familia. Ver a mis hijos y mis sobrinos reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio. Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre", expresó el productor en su perfil de Instagram, donde compartió un vídeo desde la playa.

Unas palabras que se suman a las que ahora ha publicado su mujer en sus historias de la red social: "Algún día, tus hijos te descubrirán. Te prometo que lo harán. Descubrirán el tipo de padre o madre que eres, el tipo de cónyuge que has sido. Notarán cómo tratas a los demás y cuánto amor eres capaz de dar. Entonces, decidirán si eres alguien a quien admirar o alguien a quien nunca querrán parecerse".

Las tensiones entre la familia Pantoja acaparan un titular tras otro. Precisamente, esta semana, el presentador Agustín Bravo lamentaba la mala relación de la tonadillera con sus hijos. "La única palabra que viene a mi cabeza viendo la situación es tristeza, ¿no? Es triste, ¿no?". Y añadió sobre la folclórica, recientemente también noticia por entrar en la lista de morosos de Hacienda y sus planes de mudanza: "La vida, o la vida que ella lleva... Está perdida... [La vida] le está pasando muchas facturas, creo".