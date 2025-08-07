Isa Pantoja celebra su primer logro con el pequeño Cairo: "Directo a la cuna"

Han pasado ya casi dos meses desde que el pequeño Cairo, el hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno, llegó al mundo. Desde entonces, la hija de la tonadillera ha compartido en redes sociales cada paso de esta nueva etapa como madre de dos —ya tenía un hijo de 11 años con Alberto Isla—, y no ha dudado en sincerarse sobre lo duro que ha sido el postparto. Una auténtica montaña rusa emocional y hormonal que la ha tenido contra las cuerdas. Pero por fin, parece que todo empieza a estabilizarse. De hecho, hace unas semanas, su prima Anabel Pantoja conoció al bebé, un reencuentro muy esperado que ha supuesto un soplo de aire fresco en su nueva aventura maternal.

Poco a poco, Isa va encontrando el equilibrio en esta nueva etapa, y lo ha celebrado con un pequeño gran logro junto a su recién nacido. Tras unas semanas intensas marcadas por biberones, cólicos y noches en vela, la hermana de Kiko Rivera ha compartido con ilusión que Cairo ya ha adoptado su primera rutina de sueño. "Se me ha quedado dormido después de su bañito, así que directo a la cuna", contaba orgullosa en sus redes.

"Ya tenemos rutina oficialmente establecida de 21:30 a 9:00/10:00 de la mañana", añadía, dejando ver que, por fin, todo va encajando en su nueva vida de cuatro. Esta etapa tan especial también la vive con su hijo mayor, Albertito, que está completamente volcado en su papel de hermano mayor. Así lo ha mostrado la propia Isa en varias instantáneas compartidas en Instagram, donde se puede ver al pequeño embelesadísimo con Cairo y más unido que nunca a su madre.

Mientras tanto, permanece ajena al día a día de su madre, Isabel Pantoja. La tonadillera se ha colado constantemente en los titulares por aparecer en la lista de morosos de Hacienda junto a otras personalidades como Bertín Osborne, y por los rumores de vuelta a Cantora, algo que ella ha desmentido a través de su entorno. Además, ha grabado una canción con Il Divo, tal y como el mítico grupo anunció la pasada semana en sus redes.