El proyecto que Isabel Pantoja pretende llevar a cabo con la reina Sofía tras entrar en la lista de morosos de Hacienda

Isabel Pantoja tiene planes más allá de la canción que prepara con Il Divo, colaboración que anunció muy ilusionada en sus redes sociales, o la inminente mudanza que la alejará de Madrid. Pero por la mente de la tonadillera pasa también un proyecto que le hace una inmensa ilusión, y en el que mucho tiene que ver también la reina Sofía. ¿De qué se trata?

La intérprete de Marinero de luces quiere ofrecer un concierto histórico, y benéfico, en colaboración con la Fundación Reina Sofía. Así lo han adelantado este domingo en Fiesta, asegurando que las conversaciones entre ambas partes están "avanzadas". Isabel, ha explicado Saúl Ortiz, "quiere un concierto benéfico que se ruede desde el principio hasta el final, incluyendo los momentos previos y que todo eso se pueda emitir en diferido".

Y en este sentido, han añadido: "Quieren que el concierto sea benéfico y todos irían destinados a la Fundación Reina Sofía. De producirse será uno de los grandes acontecimientos musicales", hasta el punto de que el evento "recordaría un poco a esa reaparición cuando murió Paquirri".

Ese concierto de 1985 en el Lope de Vega de Madrid en el que estuvo presente la emérita. "Majestad, si me lo permite, se la voy a dedicar a él, Era mi vida él", le dijo Pantoja a la reina. Por supuesto, el deseo de Isabel Pantoja es que la reina Sofía también esté presente en este nuevo concierto que tiene entre ceja y ceja.

El resto de proyectos de Isabel

Las últimas informaciones relacionadas con Isabel Pantoja están relacionadas también con su entrada en la lista de morosos de Hacienda junto a otras personalidades como Bertín Osborne, así como su nueva mudanza, la que la alejará de Madrid. Aunque no volverá a Cantora, tal y como nos aseguraron. Será en otro punto de la geografía española donde permanecerá unos meses más mientras se cierran las fechas de sus conciertos y otros proyectos. Después, pondrá rumbo a República Dominicana, país que el productor que la representa en los últimos años ha considerado como la mejor opción de residencia. Para ello, ya se están gestionando todos los trámites necesarios para que se pueda hacer realidad.

En cuanto a otros proyectos, Beatriz Cortázar adelantó en este portal hace unos días las novedades sobre la serie y el documental de los que tanto se habla. A pesar de que haya quien afirme que Isabel había cancelado sus planes, fuentes muy directas nos aseguran que su contrato con la productora Mediacrest Entertainment sigue en pie y más vivo que nunca. Esta productora es la encargada de rodar un documental sobre su vida y una serie de ficción. Isabel está muy volcada en este proyecto. Un proyecto que aún se encuentra en su fase inicial en cuanto a recabar datos con la artista, mantener largas reuniones, exponer todo lo que se va a narrar y pactar la forma y el modo de hacerlo.

Este contrato tiene un plazo de tres años para que los dos proyectos, el documental y la serie de ficción, vean la luz y lo que sí nos aseguran es que primero será el documental y se espera que para mediados del 2026 pueda ver la luz.