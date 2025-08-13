La bailarina Chiqui Martí reaparece en televisión y manda un recado a Jorge Javier desde el plató de Antena 3

Chiqui Martí ha sido una de las invitadas del programa YAS Verano de este martes. Pepa Romero, sustituta de Sonsoles durante la época estival, la recibió en el plató y mostró un vídeo de su trayectoria desde que saltó a la fama en los 90 como bailarina profesional por su sensualidad.

"Estoy super emocionada, nunca había visto estas imágenes, no me he emocionado por el accidente, es que no había visto estas imágenes. Son mis primeros shows", dijo la invitada, recordando el accidente que tuvo y que la dejó en silla de ruedas durante un tiempo. "Ya veremos si caminas", recordó el diagnóstico que le dieron los médicos.

Durante la entrevista, Pepa Romero se interesó por cómo fue la experiencia de trabajar con Shakira mientras grababa su videoclip de Rabiosa en su escuela de baile. Jorge Javier Vázquez ha intentado sonsacarle esta información en numerosas ocasiones, pero Chiqui nunca ha hablado del tema ante las cámaras. Aunque en un principio tampoco parecía estar dispuesta a hacerlo en el plató de Antena 3, finalmente contó todo tras la insistencia de la presentadora.

"Es que yo nunca he hablado de esto. Cuando vea esto Jorge Javier se va a enfadar porque me lo ha intentado sacar mil veces", comenzó Chiqui Martí. La invitada explicó que la experiencia no fue agradable, ya que no la hacía caso. "Rabiosa me puso a mí el primer día de los cuatro que tenía que trabajar con ella. Dije: 'El primero y el último", confesó.

La conversación no acabó ahí, ya que Chiqui siguió desvelando más detalles de lo ocurrido con la artista colombiana: "No se quería quitar las medias y yo le decía: 'Con medias no podemos bailar'. Le dije que si era por celulitis que estuviese tranquila, que la tenemos todas".

"Su hermano llevó el coche para atrás para que no la vieran, y la vieron igual. Además que ella llamó a la prensa", contó la bailarina recordando que con el coche rompieron las escaleras de la escuela aunque más tarde le pagaron los daños.