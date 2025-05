Shakira sufre una aparatosa caída durante un concierto y su reacción se vuelve viral: "Soy un angelito"

Shakira continúa con su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran Tour, que, tras ofrecer conciertos en Estados Unidos, en los que colaboró con artistas de la talla de Alejandro Sanz, este jueves pasó por la ciudad de Montreal, en Canadá. Eso sí, a diferencia de sus anteriores shows, este contó con un leve percance: la cantante se cayó al suelo, aunque lo que más llamó la atención no fue el incidente, sino la reacción de la colombiana.

La autora de Las de la intuición se resbaló mientras cantaba Suerte sobre el escenario. Iba descalza, siguiendo su coreografía habitual, pero, en un momento dado, un resbalón la llevó al suelo, desde donde, para la sorpresa de muchos, continuó bailando. Después, se levantó y siguió con el show como si nada.

Algunos asistentes grabaron el momento de la caída y compartieron sus vídeos en las redes sociales, que en las últimas horas se han vuelto virales. "Llegué a pensar que era parte de su coreografía, si no leo el título no me entero", "Hasta para caerse tiene talento" o "Ya me gustaría a mí caer así" son algunos de los comentarios que los usuarios han comentado.

El revuelo ha sido tal que incluso la propia cantante se ha pronunciado en su perfil de Instagram. "¡Es que de las caídas nadie se salva!", ha expresado, haciendo referencia al momento viral. "No me digan que no soy como un angelito volando", se lee junto a una fotografía del incidente.

El incidente se produjo poco después de conocerse que, tras su concierto en el estadio MetLife, en Nueva Jersey, con capacidad de 82.000 personas, uno de los asistentes fue diagnosticado de sarampión, lo que desató el temor por posibles contagios.

Según un comunicado oficial emitido por el Departamento de Salud, la persona infectada provino de fuera del estado y asistió al concierto sin saber que estaba propagando el virus, altamente contagioso y transmitido por el aire. Las autoridades hicieron un llamamiento urgente a todos los asistentes del evento para revisar su historial de vacunación y actualizar sus dosis en caso de necesidad. "La vacunación sigue siendo la mejor forma de protección", reza el comunicado, en clara contradicción con la postura de su jefe político.