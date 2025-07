Imanol Arias no irá a la cárcel por el mismo motivo que Shakira tampoco lo hizo: la realidad de su condena a dos años de prisión

La sentencia del caso Nummaria, por el que estaban siendo investigados Ana Duato e Imanol Arias, se hizo pública este lunes, trazando un distinto porvenir para ambos. Si bien la protagonista de Cuéntame cómo pasó fue absuelta de fraude fiscal, el actor fue condenado a dos años y dos meses de cárcel. Sin embargo, no pisará la prisión, a pesar de que el mínimo para hacerlo es de dos años.

La sentencia de la Sección Segunda de lo Penal considera que ambos artistas recurrieron entre 2010 y 2016 a los servicios del despacho Nummaria, utilizando las estructuras diseñadas por el asesor fiscal y contable Fernando Peña, condenado a 80 años de prisión, para evitar la tributación de capitales en España. Tras ello, el intérprete llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por cinco delitos fiscales, ejecutados entre 2010 y 2013, aceptando la pena de cárcel. El reconocimiento de los hechos y la aceptación de la responsabilidad penal permitió las rebajas de condena. "Estoy contento y conforme porque al menos queda claro el asunto y así me olvido de tener 28 años de cárcel y parecer que era... no sé", afirmaba el actor el pasado verano.

Cabe decir que en el artículo 80.2 párrafo segundo del Código Penal, los jueces, mediante resolución motivada, pueden dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad cuando no sean superiores a dos años, siempre que se cumplan una serie de requisitos. Y, aunque es cierto que Imanol Arias supera este periodo de tiempo, no irá a prisión porque sus dos años y dos meses son por cinco ejercicios fiscales diferentes: el intérprete ha sido condenado a dos penas de cuatro meses por los años 2010 y 2011; y tres de seis meses por 2012, 2013 y 2014. Esto suma un total de 26 meses. Todo ello suma dos años y dos meses, pero no vienen de un único delito.

La historia se repite: de Shakira a Cristiano Ronaldo

Esto ya ocurrió el pasado año, en la condena de Shakira por su caso con Hacienda. La ex de Gerard Piqué suma una condena de tres años por seis delitos diferentes. Sin embargo, cada uno por separado suma seis meses, motivo por el que se libra.

El caso de la cantante colombiana, que dijo haber admitido la culpa porque se lo pidieron sus hijos, recuerda además al de otros famosos que han tenido problemas similares en los juzgados. Ella misma recordó algunos, aunque con otro final: "He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?".

Como ella, también pactó su acusación Leo Messi, que fue condenado por fraude de más de 4 millones a 21 meses de prisión, una pena inferior a dos años por la que el deportista eludió la cárcel al no contar con antecedentes penales. La condena también incluyó multas de 2 millones de euros al ex jugador del Barça y de 1,3 millones de euros a su padre. Cristiano Ronaldo también pactó con la Fiscalía dos años de cárcel y casi 19 millones de multa por fraude fiscal de más de 14 millones y medio. Son algunos ejemplos de la larga lista.