Después de la tormenta llega la calma. Y, si no, que se lo digan a Ana Duato. La Audiencia Nacional absolvió este lunes a la actriz de Cuéntame cómo pasó de todos los delitos fiscales por los que se le venía investigando desde hace casi una década en el conocido caso Nummaria. La resolución judicial, aunque puede ser recurrida, pone fin a una larga travesía marcada por la incertidumbre, la presión mediática y la resistencia de la intérprete a aceptar un acuerdo que implicara admitir una culpa que siempre negó. Ahora, celebra esta resolución en familia, alejada del ruido mediático y entre las aguas pitiusas. El pasado año, adquirió una casa en Ibiza, el paraíso donde se refugia cada verano.

Vestida con un short de lino en negro, una camiseta de tirantes del mismo color, chanclas en dorado, el pelo recogido en una coleta despeinada y unas grandes gafas de sol, la artista fue vista entrando en algunos comercios de la isla junto a su hija pequeña, María Bernardeau, y su novio, el actor Miguel Fernández, al que la joven conoció en el rodaje de la serie de Antena 3 Física o química: La nueva generación. La joven actriz escogió un conjunto veraniego conformado por un short y un bañador blancos, en sintonía con la estética relajada y mediterránea de la isla. No estaba con ellos un habitual en estas escapadas, Miguel Bernardeau, al que durante varios años hemos visto en la isla con su ex, Aitana, que llegó a estar totalmente integrada en la familia.

Ana Duato, en Ibiza. Foto: GTRES

Ana Duato, María Bernardeau y Miguel Fernández, en Ibiza. Foto: GTRES

Ana Duato, María Bernardeau y Miguel Fernández, en Ibiza. Foto: GTRES

Caso Nummaria

La Audiencia Nacional absolvió a Duato de los delitos fiscales a los que se enfrentaba, ya que los magistrados de la Sección Segunda consideran que ha quedado probado que la artista no tenía conocimiento de que estaba incumpliendo las normas tributarias al utilizar la estructura creada por el asesor fiscal Fernando Peña para transformar las rentas de su trabajo en una renta vitalicia. "La sentencia acredita que nunca he dejado de pagar impuestos por todos mis ingresos y que en ningún momento ha habido intención alguna de no hacerlo. Tras diez años, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy satisfecha, porque la justicia reconoce la verdad. Por otro, siento que no es justo que alguien tenga que sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad", dijo la actriz públicamente tras conocer la sentencia. Desde el principio del proceso, la actriz valenciana rechazó cualquier tipo de pacto con el Ministerio Fiscal.

El fallo también absuelve a su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau, mientras que impone duras condenas a otros implicados, entre ellos el asesor fiscal Fernando Peña, considerado el cerebro de la trama, condenado a 80 años de prisión. El actor Imanol Arias, por su parte, ha sido sentenciado a dos años y dos meses de cárcel tras aceptar su responsabilidad en un pacto con la Fiscalía Anticorrupción.