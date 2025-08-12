Sonsoles Ónega calienta motores para su cuarta temporada con un homenaje a Olivia Newton-John y Grease

Sonsoles Ónega ya prepara su regreso para el próximo mes de septiembre con su cuarta temporada. Antes de volver a las tardes de Antena 3, el equipo ha ofrecido a su audiencia una promoción: una producción musical inspirada en la mítica escena Summer Nights de la película Grease.

La pieza, concebida como una carta de amor al cine musical y a los veranos eternos que evoca la cinta de 1978, sitúa a Sonsoles Ónega en el papel de Sandy, interpretado originalmente por Olivia Newton-John. A su lado, Roberto Brasero se convierte en Danny Zuko, el personaje icónico de John Travolta. Juntos, presentan una versión de la canción.

Frente a Joaquín Prat

La producción cuenta además con la participación de Ana Obregón y María del Monte. No faltan nuestra querida Beatriz Cortázar y otros colaboradores del magacín que lidera las tardes: Carlos Quílez, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, Teresa Bueyes, Iñako Díaz-Guerra o Nacho Gay. El rodaje tuvo lugar en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la Ciudad Universitaria de Madrid. Bajo la coordinación del departamento de Promociones de Atresmedia, el proyecto movilizó a 115 personas entre equipo técnico, elenco y figuración.

La grabación, realizada en una única jornada de 12 horas, estuvo precedida de intensos ensayos: tres con Sonsoles Ónega, otros tres con Roberto Brasero y una sesión conjunta para coordinar a todos los participantes antes del rodaje final. Un total de 20 bailarines y 20 figurantes completaron la puesta en escena, que se benefició de la dirección artística y coreográfica de Aarón Mata, responsable de las piezas musicales de temporadas anteriores del programa.

En su cuarta temporada, Sonsoles se enfrenta a su amigo Joaquín Prat, que se hace cargo de las tardes de Telecinco. En TVE tendrá enfrente las Malas Lenguas de Cintora, además de Todo es mentira de Cuatro y el Más vale tarde de La Sexta. También queda por fijar el horario en el que se estrena en TVE Marta Flich.