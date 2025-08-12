Tres días de ensayos y 12 horas de grabación: así se convirtió Sonsoles Ónega en Olivia Newton-John antes de competir con Joaquín Prat

Sonsoles Ónega lleva varias semanas de vacaciones, pero ha reaparecido en Antena 3 para calentar su regreso a la cadena de cara al comienzo de la nueva temporada de su magacín. La presentadora protagoniza una promo al ritmo Grease y su icónica escena 'Summer Nights', en la que comparte protagonismo con Roberto Brasero y otros compañeros de Y ahora Sonsoles.

Convertida ya en una tradición para celebrar el inicio del curso televisivo, en esta ocasión, Sonsoles Ónega se pone en la piel de Sandy (Olivia Newton-John), mientras que Roberto Brasero toma el papel del inconfundible Danny Zuko (John Travolta). La presentadora y el colaborador cantan y bailan al ritmo de la mítica canción, que ha puesto banda sonora a tantos veranos desde hace casi 50 años.

Entre los rostros que participan junto a Ónega y Brasero en esta pieza se encuentran colaboradores habituales de Y ahora Sonsoles, como Ana Obregón, María del Monte, Carlos Quílez, Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, Teresa Bueyes, Iñako Díaz-Guerra y Nacho Gay.

Y ahora Sonsoles acabó la temporada pasada con una media de un 10,5% de cuota, elevándose al 12,8% de share entre el público femenino. A partir de septiembre, competirá contra el nuevo formato que presentará en Telecinco Joaquín Prat, un programa que sustituirá a Tardear. Además, seguirá viéndose las caras con El diario de Jorge.

El número musical se ha rodado en la Escuela Superior de Agrónomos (Ciudad Universitaria de Madrid) y ha contado con un equipo de 115 personas entre técnicos, elenco y figuración. La grabación se desarrolló en una jornada de 12 horas, precedida de tres jornadas de ensayo de Sonsoles, otras tres con Roberto Brasero, y un ensayo conjunto con participantes y colaboradores, antes de la grabación final. 20 bailarines y 20 figurantes completan este gran y televisivo número musical. El coreógrafo Aarón Mata, que ya trabajó en las anteriores temporadas con el equipo del programa, ha vuelto a liderar la dirección artística del proyecto junto al mismo equipo técnico y creativo de anteriores promociones musicales.

