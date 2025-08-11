La vida actual de Fresita (53 años): la ganadora de 'Gran Hermano' da un giro inesperado a su vida

Nuria Yáñez se hizo muy popular hace 22 años, cuando participó en la quinta edición de Gran Hermano. En realidad todos la conocieron como Fresita y con ese sobrenombre se ha quedado, a pesar de que ya han transcurrido más de dos décadas desde su paso por el exitoso reality de Telecinco.

Fresita lleva tiempo apartada de la primera línea televisiva, pero este fin de semana reapareció en Fiesta para explicar el cambio de vida que acaba de dar, porque a sus 53 años ha debutado en el mundo de la canción junto a Tony Boluda, su compañero de escenario y de vida. De hecho, acaban de lanzar la canción La donna che amo, un tema que interpretaron en el magacín de Telecinco.

Cuando entró a GH, Fresita trabajaba como recepcionista en un camping. Después del programa, donde ganó 300.000 euros, fue empresaria, aunque también ha tenido trabajos en el mundo del espectáculo, porque siempre ha tenido alma de "showoman". "Yo quería estudiar arte dramático, pero al final estudié Relaciones Públicas, porque también me gusta mucho comunicar", dijo en el programa que presentan César Muñoz y Álex Blanquer durante las vacaciones de Emma García. De hecho, Fresita ha trabajado como colaboradora en programas de la televisión catalana.

Sobre su relación con Tony Boluda, explicó que se conocieron hace tiempo, aunque no ha sido hasta ahora cuando se han convertido en pareja, tanto profesional como sentimental. "Yo vi a Tony en Sabadell y me encantó, pero él no me hacía ni caso, yo pasaba por delante de donde él trabajaba, pero no me miraba porque era un tío muy guapo, era muy creído", explicó. "Ya de cuarentones, nos volvimos a encontrar y empezamos a quedar para tomar café en un bar de Las Ramblas de Barcelona... Y hasta hoy".