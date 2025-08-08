Paulina Rubio estaba citada el pasado miércoles, 6 de agosto, en los juzgados de Miami para asistir a una nueva vista judicial por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, fruto de su relación con Colate Vallejo-Nágera. Sin embargo, la cantante no se presentó ante la jueza, enviando únicamente a su abogada. Su ex, que sí acudió en persona desde España, no dudó en denunciar públicamente el "incumplimiento" de varias obligaciones legales por parte de la artista. La ausencia de la intérprete de Ni una sola palabra ha tensado aún más este mediático proceso judicial. Y este viernes, en TardeAR, se ha desvelado el motivo de su plantón.

Según han desvelado en el programa, el documento judicial presentado por la defensa de Paulina Rubio intenta justificar su plantón alegando que la artista "decidió reanudar su tiempo de custodia con el menor conforme a los términos del Plan de Crianza, pasando algunos días con la familia en Grecia". Sin embargo, tal y como ha explicado la periodista Rosa Conde en el plató de Telecinco, esta escapada familiar podría salirle cara: con ella, la cantante mexicana habría "incumplido" hasta dos órdenes directas de la jueza, complicando aún más su situación ante la justicia estadounidense.

Una de las órdenes incumplidas, según Conde, ocurrió el pasado 17 de julio, en la que Paulina estaba obligada a traer a su hijo a España para que asistiera a un campamento en Burgos durante dos semanas. Pero no lo hizo. "Lo dejó solo y, a través del padre, consiguieron que la compañía aérea lo tutelase en este vuelo", ha contado la periodista. A su llegada a Madrid, las autoridades retuvieron al menor al detectar que viajaba sin acompañante adulto.

Mientras el enfrentamiento legal entre Paulina y Colate sigue su curso, Nacho Cano —amigo cercano del empresario y ex de la cantante— ha preferido no mojarse demasiado ante las cámaras. Preguntado por la prensa, el músico ha zanjado el tema con cierta ironía: "Yo es que de niños no entiendo, la verdad. Hace mucho que no hablo con Colate, pero imagino que está bien... Al menos no me ha dicho que tenga ningún problema ni ninguna enfermedad". Sobre el proceso judicial en curso, ha sido también tajante: "No sé nada de su juicio, y tampoco me meto en temas que no son míos.Bastante tengo yo con mi trabajo". Y, al ser consultado por su propia causa legal —tras la denuncia interpuesta por una de sus becarias—, Cano se ha mostrado escueto y algo incómodo: "Mírame, mírame... Yo aquí estoy, trabajando en lo mío. Cada uno tiene que afrontar lo suyo, pero prefiero ni opinar", ha concluido.