El empresario español suma una nueva batalla judicial con su ex mujer desde que el pasado martes 20 de mayo su hijo, Nico, informase de una discusión con su madre en el domicilio de Miami cuando ella trató (supuestamente con un manotazo) de quitarle el móvil con el que el niño intentaba llamar a su padre. El juez ha obligado a los tres a someterse a una terapia familiar hasta la celebración del juicio, en el que el menor manifestará, una vez más, su deseo de instalarse en España con Colate Vallejo-Nágera, algo que ya intentó el pasado verano y que su madre frustró con una tajante negativa.

La situación es muy tensa y Colate, que se ha sentado este miércoles con Sonsoles Ónega, es muy cuidadoso al respecto: "Aquí hay un tema legal absurdo porque las cosas se tenían que resolver de otra forma. Hay personas que reciben ciertas informaciones sobre mí para que se extiendan por España. A mí me gusta trabajar en televisión y a veces salen ciertos temas y tengo que salir a defenderme, curiosamente todo lo que sale es una versión interesada en mi contra, en cambio hay muchas cosas que no se saben porque no van en mi contra y yo no las cuento", ha dicho.

El empresario, que cerró esta entrevista con Antena 3 hace ya tres semanas (antes de la última polémica), se ha mostrado muy incómodo ante las preguntas de la presentadora: "Como padre, debo proteger al niño. Este tema es tan delicado que no quiero tocarlo. Es algo desagradable, me afecta, me preocupa, pero hay que ser fuerte". Sonsoles insistía, pero él la frenaba: "Me estás poniendo en un compromiso. Esta entrevista estaba pactada hace mucho tiempo, tres o cuatro semanas, pero como me había comprometido y no se podía cambiar pues he venido, pero no quiero hablar de esto". La comunicadora se quejaba: "Ya sé que esto ha pasado después, pero si yo no te pregunto por todo me ponen el finiquito. ¿Qué quieres? ¿Hablar del Badajoz todo el rato?".

Colate, sobre el que su ex ha presentado una queja en la Corte de Miami para que no hable de su situación en los medios, ha confesado estar muy dolido con toda esta situación: "He intentado muchas veces tener una relación cordial con ella por nuestro hijo. Llevamos 14 años de discusiones de este tipo y no hay voluntad por su parte de tener buena relación, por la mía siempre". Asegura que irá a terapia si la jueza lo ordena y que su prioridad es y será el bienestar de Nico: "Me gustaría que mi hijo viviera conmigo, ya tiene edad de pronunciarse y lo hará, pero no depende de mí y no sé lo que pasará. Espero que lo escuchen".

El empresario, que sale desde hace meses con la hija de Mario Conde, reconoce que esta eterna lucha judicial es exasperante: "Yo nunca he querido quitarle la custodia a la madre, ella me puso detectives, me la intentó quitar... Es un horror, he llorado mucho. Un conflicto así te rompe, rompe a tu familia". Y denuncia: "Estoy harto de que digan que soy mal padre o un mantenido. Me he arruinado con este tema, nadie se mete en un algo legal tan grande como este en EE.UU". Y ha añadido: "Me he sentido pequeñito mucho tiempo. Ser padre del hijo de una superestrella es complicado. Ha sido durísimo pero estoy muy orgulloso de lo que he hecho. Podría haber venido a España y tener una vida más placentera y tranquila, me iba muy bien aquí, pero mi hijo es lo más importante y me quedé, no lo hubiera hecho si hubiera pensado solo en mí. Esto es muy desgastante, muy caro y muy desagradable". Su mayor apoyo, asegura, es su familia: "Ellos me ayudan a pasar por todo esto, que es muy doloroso, ahora paso más tiempo en España y estoy mejor porque en Miami no tengo a nadie. Debería haber enloquecido, pero me he cuidado con terapia, yoga y boxeo para manejar esta situación lo mejor posible".