La Chica Dorada está en el centro de la polémica tras protagonizar un altercado familiar con el mayor de sus hijos, Nico, fruto de su relación con el empresario español Colate Vallejo-Nágera, con el que mantiene una eterna batalla judicial por el bienestar del menor desde hace años. Todo sucedió en Miami, en el domicilio familiar de la artista, que le propinó un manotazo al joven, de 14 años, mientras hacía uso de su móvil.

Madre e hijo discutían acaloradamente, por lo que la cuidadora del menor decidió llamar a la policía. Varios agentes se personaron de inmediato en el domicilio y dieron parte de lo sucedido a la tutora del menor, una figura legal obligatoria en el sistema judicial de Estados Unidos tras los divorcios con menores de por medio. La abogada, tras ser informada, dio parte al juzgado y el resultado, provisional ya que se celebró una vista rápida pero habrá un juicio más adelante, es la orden de que Paulina Rubio se someta a terapia de familia. "Nico depende mucho de su teléfono. Me ha expresado que no está conforme con cómo se maneja la situación en casa. Siente que su madre está molesta con él y que esto lo hace sentirse agredido", declaró Amber Gasper.

Paulina ha negado que llegara a agredir a su hijo. Su defensa, encabezada por la abogada Sandra Hoyos, asegura que "no sucedió como se ha contado" y que la artista solo intentaba aleccionar al adolescente quitándole el teléfono móvil por su mala conducta.

Los medios mexicanos afirman que esta no es la primera vez que Paulina protagoniza un altercado de estas características con su hijo Nico, con policía incluida, pero sí es la primera vez que la abogada-tutora decide elevar el problema al juzgado para tome cartas en el asunto. Hay que recordar que este episodio llega apenas dos semanas después de que Rubio apareciera en la portada de una conocida revista posando con sus hijos, incluido Nico, asegurando que mantenía una relación magnífica con todos ellos.

El niño quiere vivir en España

Precisamente de ese reportaje habló nuestra compañera Beatriz Cortázar con Colate Vallejo-Nágera en primicia. El empresario aseguró entonces que no tenía conocimiento de que su hijo iba a participar en el mismo y que la madre no había solicitado su autorización para mostrar al menor públicamente en lo que consideraba una actividad comercial. Estaba muy enfadado y estudiaba tomar medidas al respecto.

Pero esta no es la única guerra que mantienen en los juzgados Colate y su ex. Si bien la situación entre ellos siempre ha sido muy complicada, se retorció todavía más el verano pasado cuando el niño, tras disfrutar de su periodo vacacional en España, manifestó su deseo de instalarse definitivamente aquí. Paulina se negó e interpuso una demanda contra el padre por "secuestro". El juez de Miami ordenó el regreso del menor a los Estados Unidos y él, entre lágrimas, aceptó volver para que su padre no tuviera problemas mayores. El tema está pendiente de resolución, pues Colate ha solicitado la declaración del menor quien, a sus 14 años, ya tiene derecho a decidir con cuál de los dos progenitores quiere vivir.