Colate estudiará qué medidas tomar tras la portada de Paulina Rubio con su hijo en el Hola mexicano: "A mí nadie me ha pedido autorización"

Recién aterrizado en España es como me encuentro a Colate Vallejo-Nágera, que acaba de pasar una semanas en Estados Unidos para estar con su hijo Nicolás, de 14 años, con quien está muy unido y mantiene conversaciones a diario. La sorpresa que se ha llevado nada más aterrizar es la portada de la revista Hola en su edición de México, en donde su exmujer, Paulina Rubio, aparece en portada en un posado junto a sus dos hijos. "A mí nadie me ha pedido autorización y, por supuesto, se necesita", es lo primero que afirma Colate, sorprendido por este publirreportaje de Paulina que sobrepasa todas las líneas rojas, ya que no hay ningún acuerdo para que el menor de edad pueda aparecer en reportajes publicitarios, que nada tienen que ver con una foto en la redes sociales, donde Colate sí ha aparecido varias veces junto a su hijo.

"Cada vez que saco a mi hijo en mi Instagram cuento con su autorización [la de su hijo]. No es lo mismo una foto en mi red social que un reportaje en la portada de una revista donde, además de publicidad, puede haber una retribución", asegura. Por eso, y una vez digiera este posado de 'la mamá del año' con sus dos retoños, Colate va a estudiar si decide tomar medidas legales. Más que nada por evitar que esto se pueda repetir en un futuro inmediato mientras su hijo sea menor.

Paulina Rubio con sus dos hijos. Nicolás, de 14 años, y Eros (de su relación con Gerardo Bazúa), que tiene 9

"Solo hay que ver la cara de mi hijo para darse cuenta que no está nada cómodo haciéndose esas fotos", añade. En cuanto a la posibilidad de que Nicolás pueda instalarse en España como el propio chico ha manifestado en varias ocasiones, Colate no puede adelantar mucho, pero sí me confirma que este viaje a Estados Unidos también ha servido para poder agilizar ese proceso.

Tanto él como su familia están convencidos de que el deseo de su hijo se podrá cumplir sin necesidad de que llegue a los 18 años, pero los diferentes contenciosos que mantienen los juzgados con Paulina complican cada paso que da en este sentido. Basta recordar los incidentes que se vivieron en España el pasado verano cuando el hijo de la cantante y el empresario decidió que no quería regresar a Miami, sino instalarse entre Pedraza y Madrid con su familia paterna.

Para tal fin, se le matriculó en un colegio de la localidad segoviana de Cantalejo y ahí estuvo hasta que su madre puso una denuncia por secuestro. Entonces tuvo que viajar hasta el aeropuerto de Barajas con el fin de regresar a Miami con el joven. Para tal cometido, una pareja de la guardia civil se personó en el domicilio de los Vallejo-Nágera en Pedraza con una orden de llevarse al menor.

Fueron horas de mucha tensión y más en el propio aeropuerto cuando el menor se negaba a embarcar en el vuelo en presencia de su madre, su padre, y otros familiares. Tras más de dos horas de conversación con las fuerzas del orden, el joven accedió a coger ese avión ante la amenaza de que, si no lo hacía, su padre sería detenido por la demanda de secuestro que había puesto Paulina. Resignado y bastante confundido regresó a los Estados Unidos donde actualmente vive y donde se ha realizado este reportaje que sale en la edición mexicana de la revista Hola causando bastante estupor a su propia familia.