La guerra entre La Chica Dorada y su exmarido por el bienestar de su hijo se recrudece. Hace solo unos días, una discusión entre Paulina Rubio y Nico (fruto de su matrimonio con Colate Vallejo-Nágera) acabó con una llamada a la guardiana, la tutora legal que asigna la Corte de Miami para proteger a los menores en casos de divorcios complejos. El menor, de 14 años, aseguraba que su madre le había quitado el teléfono con un manotazo y el juez ordenó terapia familiar urgente. El escándalo ha dado la vuelta al mundo y este miércoles Sandra Hoyos, la abogada de la cantante, ha dado la cara por su cliente: "No hay ninguna demanda, solo son palabras que se han dicho en el foro de la Corte, no hay psicólogo que haya confirmado un abuso y la terapia no es solo para Paulina sino también para Colate, porque estamos intentando garantizar el bienestar de un menor".

La letrada ha matizado los hechos asegurando que la realidad se aleja mucho de la información que se han dado en algunos medios: "La tutora solo informó de una queja, un berrinche adolescente nada más. Ni Paulina le puso la mano encima, ni le pega, porque se la hubiera llevado la policía. Solo fue una guardiana que le pidió una cita a la Corte para decir que esta familia está en crisis y necesita ayuda".

Hoyos ha desvelado en Y ahora Sonsoles que su cliente se encuentra "muy disgustada, como cualquier madre a la que acusan falsamente", y ha arremetido con dureza contra Colate: "Está afectando a su hijo y a Paulina al dar declaraciones a los medios y ya se han tomado medidas para evitar que el padre siga hablando del menor con los medios".

Y es que la discusión entre madre e hijo ha sido la gota que ha colmado el vaso. La relación familiar es muy tensa desde hace tiempo. De hecho, el pasado verano, Nico manifestó su deseo de instalarse en España con su padre, a lo que su madre se negó de forma tajante. A este respecto, Hoyos ha asegurado: "El deseo del niño de 14 años es estar en España y se lo traslada a su guardiana, pero ella misma lo desaconseja. Colate pone en contra de Paulina a su hijo". Y añade: "La edad del niño no es relevante. Él manifiesta sus deseos a su guardiana y ella, con apoyo de un psicólogo, determina si el menor puede tomar ciertas decisiones o no. Da igual que tenga 13, 14 o 16".

Por último, ha defendido también la polémica portada de Paulina Rubio en la revista Hola México, en la que posó con sus dos hijos sin autorización de Colate, en el caso del mayor. El empresario español se mostró indignado, pues considera que se trata de una actividad comercial en la que han implicado a un menor sin consentimiento paterno, tal y como comentó en primicia en Informalia. "En EE.UU. no está prohibido posar con los hijos, es una exposición que no está prohibida. Él puede quejarse si quiere, la jurisdicción de esos niños está en Estados Unidos por lo que cualquier 'violación' tendría que estar aquí, no es España". Y apuntilla: "Él tampoco está pidiendo permiso para hablar sobre los pormenores de su hijo en los medios".