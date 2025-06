La guerra que mantienen Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera desde su separación llegó a su punto álgido hace unos días, cuando el hijo que tienen en común, Nico, llamó a la policía durante un enfrentamiento con su madre, a la que acusó de propinarle un manotazo para arrebatarle el teléfono con el que trataba de comunicarse con su padre. La Corte de Miami ha ordenado terapia familiar para todos ellos, que ya se encontraban en pleno litigio por la residencia del niño, pues Nico ha manifestado su deseo de instalarse en España con su padre y su madre se se niega en rotundo.

El altercado ocurrió el pasado 20 de mayo y sorprendió a Colate en España. Ahora, el empresario ha regresado a Miami y se ha reencontrado con su hijo, tal y como ha desvelado su hermana, Samantha Vallejo-Nágera: "Ayer hablé con ellos. Nico está con su padre y me dijo 'Estoy muy feliz de que esté aquí mi padre'. Es que él muere porque esté su padre ahí. Es que muere, de verdad. Es devoción lo que hay entre los dos".

La chef y jurado del concurso Masterchef, que acudió este jueves al evento de Multiópticas, aseguró que su hermano ya se encuentra más tranquilo después de estas semanas complicadas: "Colate está muy bien, está sereno, está contento y bien. Y yo apoyándolo a tope. Es que mi hermano y yo hemos sido siempre uña y carne. Y le quiero un montón y es un tío estupendo, un padrazo, un hermanazo". Sobre el polémico enfrentamiento entre su sobrino y su ex cuñada, comentó que no es algo que extrañe a la familia: "No me sorprende nada, a mí no. El tiempo pondrán las cosas en su sitio, la verdad es que deseando que llegue el juicio y ya está". Samantha desveló que esta eterna guerra con Paulina Rubio es desesperante y que solo quieren que todo se resuelva rápidamente y Nico pueda regresar a España: "A él le encanta venir. Somos una familia normal y corriente y solo queremos paz. Yo soy una persona pacificadora total y quiero que se acabe la guerra ya".

Samantha desveló, además, que no mantiene ninguna relación con su ex cuñada pero que se lleva fenomenal con la actual, Alejandra Conde, con la que Colate mantiene una discreta relación desde hace meses: "Él está muy contento con Alejandra y nosotros también. Estamos encantados".