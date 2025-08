Ana Obregón, a punto de irse de 'YAS Verano' tras un encontronazo con un invitado: "Hay que tener un respeto"

Momentazo incómodo el que vivió Ana Obregón este pasado viernes por la tarde en el plató veraniego de Y ahora Sonsoles. La actriz y presentadora estuvo a punto de abandonar el programa tras un encontronazo con uno de los invitados, Antonio Sirvent, un joven enterrador que se ha hecho viral en redes por mostrar su trabajo.

"Si hay algo que respeto en la vida es la profesión de cada persona, y la tuya la respeto muchísimo, pero entiende que para mucha gente resulta desagradable", comenzó diciendo la ex de Alessandro Lequio. Y añadió que lo que hace este joven en plataformas como TikTok no es precisamente de su agrado. "Es un horror y qué mal gusto...", remató, mostrando una clara expresión de desagrado.

Y explicó su desacuerdo con el joven: "Nadie se para a pensar en qué es la muerte, pero hay que hacerlo desde otro punto de vista: los seres humanos somos energía y, cuando trascendemos, pasamos a ser otro tipo de energía. Yo lo veo desde un enfoque más espiritual y serio", señaló la actriz. Y reconoció: "Para muchas personas que te ven y han perdido a seres queridos, que hagas esos rollos de la cucu momia y que me hables de bebés y niños... De verdad, juro que odio a la gente que juzga. No te estoy juzgando, solo te doy mi humilde opinión", sentenció.

La protagonista de Ana y los 7 no daba crédito y siguió erre que erre con el joven: "Imagínate que tienes que enterrar a un niño. ¿Tú te piensas que a su madre le hace ilusión ver ese nicho? Hay que tener un respeto", le recriminó. "Entiendo que es un trabajo, pero es la forma en la que le das visibilidad. Son cosas muy dolorosas para quienes hemos tenido la desgracia de enterrar a nuestros seres queridos", añadió muy afectada. De hecho, intentó marcharse del plató minutos antes de su intervención. "A mi no me gusta nada, de hecho yo tenía que ir al baño, no sé si irme ahora", espetó Obregón a la presentadora del programa, Pepa Romero, en un intento de escabullirse de allí.