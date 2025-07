Eugeni Alemany lucha contra 'Pasapalabra': "Necesitamos viento a favor y que Roberto Leal no lo haga tan bien"

Eugeni Alemani (49 años) no es nuevo en Telecinco. Pasó por esta cadena hace casi 20 años, en tiempos de Caiga Quien Caiga, y también presentó otros programas, como Xq no te callas. Instalado en Valencia desde hace tiempo, donde presenta con mucho éxito el concurso A la saca, acaba de regresar a Mediaset para ponerse al frente de Agárrate al sillón, el nuevo concurso que pretende competir contra Pasapalabra. "Competir no es el verbo que yo usaría", apunta, consciente de la dificultad de enfrentarse a un formato tan asentado como el que presenta Roberto Leal. En cualquier caso, Alemany pide al público una oportunidad para la nueva apuesta de Telecinco. "Los espectadores nos tienen que conocer y me tienen que comprar a mí", explica, porque para muchos es una cara nueva. "Con todos los presentadores que tiene Mediaset, me parece un movimiento audaz que me hayan elegido a mí", comenta. "No soy el perfil de presentador joven ni el más guapo, aunque no me hubiera importado", bromea.

Compites contra Pasapalabra. ¿Cómo llevas enfrentarte a un programa tan exitoso?

El verbo competir no es el verbo que yo usaría. Digamos que compartimos... Estamos saliendo a navegar. Nos tienen que comprar y también me tienen que comprar a mí. Un presentador es como un repartidor de flyers. Repartes en la calle y si la gente va al pub y la música no mola y las copas no son buenas, no vuelve. Un presentador es el reclamo y luego el programa tiene que gustar, y yo creo que este programa tiene muchos elementos para enganchar.

Luego, necesitamos que nos sople un poco de viento a favor y que los demás pinchen un poco: que Roberto Leal lo deje de hacer tan bien o que un día hagan un mal casting; y que Pedro Sánchez haga algo y TVE tenga que quitar de emisión Aquí la tierra (risas).

¿Eres diferente a Roberto Leal como presentador? ¿Más cómico y ácido?

Bueno, yo he hecho mucha comedia. Yo creo que los concursos se ven porque admiras a los concursantes, porque se gana mucha pasta o porque el programa es divertidísimo. En el programa que hago en Valencia [A la saca] no tenemos pasta ni concursantes top ni famosos, pero lo hemos derivado todo a la comedia y a la gente le encanta. En Agárrate al sillón hay una primera parte más divertida y una segunda que es más tensa y seria.

Las cadenas suelen ser conservadoras a la hora de arriesgar con nuevos presentadores. ¿Te sorprendió que Mediaset apostase por ti?

Yo estuve en Mediaset hace muchos años, en CQC, y me lo pasé muy bien. Luego, me fui a Valencia. Un día me llamaron los de Bulldog [la productora de Agárrate al sillón] para hacer un piloto en París y el formato me gustó mucho. En los últimos años he hecho mucho casting para muchos programas que están en emisión y se lo han dado a otros (Risas).

¿Qué programas?

Eso no lo digo porque es feo. Pero, bueno, quiero decir que me tenían en el radar. No soy el perfil del presentador joven ni el más guapo, que no me hubiera importado (Risas). Más que sorprendido, lo veo como un movimiento audaz. Que Mediaset, con todos los presentadores que tiene, me elija a mí... Ahora, eso sí, la gente me tiene que ver y comprar.

¿Cómo te enfrentas a esos esos castings?

A esta edad ya… Yo en Valencia ya tengo mi taifa y tengo mi vida allí. Si me llaman para hacer un casting, los hago. También me han llamado de cosas que no me interesaban, pero este programa me gustó mucho desde el principio. Lo mejor de la vida es cuando puedes decir 'no' a cosas y 'sí' a otras. Y este programa era un 'sí'.