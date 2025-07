María Verdoy y Antonio Santana mandan un recado a los haters que celebran el final de 'Socialité': "Iros por ahí, anda"

Mediaset ha decidido poner fin a Socialité. El programa desaparecerá de la parrilla de Telecinco a finales de julio -el domingo 27 será su última emisión- y sus presentadores, María Verdoy y Antonio Santana, han lanzado algunas indirectas a los espectadores este fin de semana. También se han dirigido a los más críticos y, sobre todo, a aquellos que se alegran del mal ajeno y celebran la cancelación de un programa.

Socialité emitió un vídeo del cantante Mario Jefferson, exconcursante de Operación Triunfo, porque ha confesado en redes sociales la situación que vive y ha aprovechado para pedir más trabajo. Verdoy y Santana aplaudieron la valentía de Jefferson. "Hay que tener el valor de salir en un vídeo y decir la mala situación que estás pasando y aguantar las críticas y a los haters que se alegran de que se acaben proyectos y se terminen trabajos", dijo Santana, que no solo se refería a Jefferson, sino a su propia realidad. "¿Te suena eso?", le comentó Verdoy. "Iros por ahí, anda", espetó Santana, visiblemente molesto.

Un día antes de este comentario, María Verdoy y Antonio Santana bromearon con su situación cuando dieron paso a un vídeo para promocionar el estreno de Agárrate al sillón, el nuevo concurso de las tardes de Telecinco. "Antonio, te voy a hacer una pregunta que tiene tela. ¿Cómo andas de planes veraniegos?", le preguntó a su compañero. "A partir de agosto, estoy más tranquilito", bromeó él. "No me contestes si no quieres, que me lo sé", siguió ella, consciente de que también se queda en el paro a finales de julio.

"A ver, efectivamente, nosotros vamos a descansar sí o sí en breve, pero seguro que nuestros socialiteros se apuntan a uno de los mejores planes del verano: Agárrate al sillón", continuó Verdoy para introducir el vídeo. La presentadora volvió a hacer un guiño cuando dio paso a los anuncios. "Nos vamos, pero por ahora solo a publicidad", espetó.