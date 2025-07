Terror en 'Supervivientes' Italia: una concursante casi muere ahogada en la prueba de apnea

La final de Supervivientes Italia vivó un percance durante una de las pruebas que causó agonía y desesperación por parte de los concursantes y también desde el plató. Todo ocurrió durante la prueba de apnea a la que tuvieron que enfrentarse los supervivientes.

Cada uno de los participantes se encontraba dentro de una jaula de hierro dentro del mar. Loredana Cannata, sin poder aguantar más la respiración bajo el agua, decidió salir a la superficie, pero una de las barras que sujetaban la jula no se lo permitió al tener enganchado su pelo.

Esto produjo una gran preocupación desde el plató y la organización se vio obligada a cerrar la conexión con Honduras. Veronica Gentili, presentadora del formato, pidió ayuda a gritos para que se resolviese el percance cuanto antes: "Chicos, por favor, ¡id rápido!".

El equipo de rescate se lanzó al agua para salvar a Cannata y poder llevarla a la orilla. Una vez en la playa y algo más tranquila, aseguró: "¡Estoy bien! Estaba contando 40 segundos, intentaba salir a la superficie, pero el pelo se me quedó atascado y no podía desenredarlo".

"Tragaba agua y pensé que no lo lograría, ¡pero superé la prueba! Me asusté mucho, intentaba arrancarme el cabello y tomar aire, pero no podía. Tengo un gran moretón en la parte de atrás de la cabeza porque me golpeé contra la barra", finalizó la actriz, algo más aliviada.