Bombazo en el debate final de 'Supervivientes': Anita desvela lo que pasó con Montoya en Playa Misterio

Telecinco emitió este jueves el debate de los finalistas de Supervivientes donde Anita, Montoya, Borja y Escassi se enfrentaban a su paso por el concurso y a las críticas de sus compañeros.

La gala comenzó de una manera inesperada al haber un enfrentamiento entre Anita y Montoya tan solo 48 horas después de su salida del concurso. Como ya se pudo conocer en Vamos a Ver, la pareja se había separado tras la final para pasar tiempo junto a sus familias.

"Antes de la rueda de prensa recibo ordenes del equipo diciendo que deje las maletas de Montoya en recepción, vengo a maquillaje, saludo a Montoya y me dice que está muy bien con el móvil. Antes de la final, pasamos dos noches juntos y no tiene nada que ver con todo lo de después. No esperaba un whatsapp. Hubiera preferido que me hubieses dicho tú lo de las maletas", confesó Anita al no entender el distanciamiento repentino del sevillano.

Montoya por su parte, arremetió contra la concursante: "Evidentemente, me voy enterando de cosas que no me gustan. Me contaron que se han visto audios muy fuertes. Me dijeron que ha sido muy heavy el machaque que ha habido contra mí".

Anita suelta un bombazo en pleno debate

Tras varios enfrentamientos entre los dos participantes de La isla de las tentaciones, Anita soltó un bombazo que dejó a todos en shock. Entre, lágrimas, reproches y gritos, la catalana, harta de la situación, se defendió desvelando algo que ocurrió durante la aventura en Honduras.

En un momento de tensión, Anita se levantó y se acerco a Makoke. "Perdón, tenías razón, en Playa Misterio sí que hubo sexo, estoy harta de que no me entienda nadie, ahora estoy contando la verdad y estoy hasta temblando", confesó Anita en el plató de Telecinco.

Montoya no dudó en negarlo al instante: "Me parece muy ruin, que lo demuestren. La estuve abrazando y dándole cariño. Tengo una familia, yo no tengo necesidad de callarme eso". Anita volvía a defenderse explicando que "no quería quedar de mentirosa". "Creo que teníamos que contarlo, en este programa hay una audiencia y se tenía que contar la verdad", aseguró.

Tras este bombazo, El de Utrera decidía abandonar el plató. Tras unos instantes, Sandra Barneda conseguía que volviese. "Quiero ser feliz. Ya vale, Sandra, ya vale. Quiero ser feliz ya y me lo merezco. He entrado, he sido generoso y no tengo necesidad de inventarme algo que no he hecho. Yo me he dejado llevar y algo que no ha pasado no", dijo. "Quiero ser feliz, yo me rindo. Haced lo que queráis, pero de verdad que quiero ser feliz ya por favor. Me rindo de este juego", finalizó el tema Montoya asegurando que Anita mentía.