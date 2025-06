'Supervivientes' rompe una regla de oro para que nadie dude de lo que hizo Montoya en la isla

La gala del pasado domingo de Supervivientes tuvo muchos enfrentamientos entre los concursantes y estuvo marcada por la acusación que hizo Escassi sobre una supuesta agresión verbal contra Anita que el programa desmintió. A pesar del mensaje de Barneda, Escassi continuó exigiendo ver el vídeo donde supuestamente se recogía el momento relatado. Este martes, en Supervivientes: Tierra de Nadie, gala presentada por Carlos Sobera, los supervivientes han podido ver y oír lo ocurrido entre Montoya y Anita.

La organización decidió saltarse su propia norma de no enseñar imágenes a los supervivientes para demostrar que no había habido comportamientos agresivos. "Vamos a enseñar las imágenes de manera cronológica, así que pido sinceridad, autocrítica y respeto, que os ha faltado", comenzó Sobera pidiendo silencio en palapa.

"Por primera vez en la historia de Supervivientes, vamos a ver las imágenes y vosotros también", añadió el presentador tras relatar todos los acontecimientos en el orden debido. En el vídeo ven cómo Montoya grita en varias ocasiones "me cago en la puta" pero en ningún momento el insulto va dirigido a la que parece ser su pareja de nuevo. "Decir que no hago nada, bastante ruines que sois. ¡Ruines! Falsos, que sois los más falsos del mundo", gritaba también el sevillano tras la indignación con sus compañeros.

"No ha dicho nada en contra de Anita, que solo intentó consolarle. No hubo violencia. El motivo por el que no se emitió fue para no mostrar un momento crítico de un compañero, y no preocupar a la familia. Tampoco mostramos a Anita pidiendo la intervención del equipo médico por el ataque de ansiedad de Montoya", explicó Sobera a los concursantes que cuestionaron el pasado domingo no ver las imágenes. Cuando quedó claro que no había ocurrido ninguna acción violenta, el presentador les dio una advertencia: "Antes de acusar, tenéis que pensar bien las cosas. La próxima vez que ocurra, el programa tomará medidas a la altura de la gravedad de la situación".