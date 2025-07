Iñaki López 'empatiza' con Cayetano Rivera tras su detención: "Quién a las cinco de la mañana no ha tenido algún dislate en el Burry King..."

Cayetano Rivera ha acaparado el centro de la actualidad después de que este lunes trascendiera que había sido detenido en la madrugada por alterar, presuntamente, el orden público y por resistencia a la autoridad en una hamburguesería del centro de Madrid. El torero afirma que en ningún momento fue violento y que los agentes actuaron de manera desproporcionada. También que está "muy afectado". Sea como sea, el choque de su versión con la de los empleados del loca, que afirman que fue irrespetuoso, han despertado todo tipo de opiniones. Entre ellas, la de Iñaki López.

El presentador de Más vale tarde quitó hierro al asunto bromeando sobre lo sucedido desde el plató de La Sexta. "Son los clásicos nervios de madrugada cuando tardan en atenderte en una cadena de comida rápida", ironizó el presentador, y añadió: "¿Quién a las cinco de la mañana no ha tenido algún dislate en el Burry King?". Unas palabras que desataron las risas de algunos presentes en el programa, como la abogada Beatriz de Vicente, que afirmó que las declaraciones del diestro sobre el presunto "abuso" policial son "un clásico" que utilizan quienes desean, en casos como el suyo, justificar su comportamiento.

La detención de Cayetano Rivera

La primera versión de los hechos llegó por parte de los encargados del local, quienes contaron a Y ahora Sonsoles que llamaron a la Policía cuando el torero, que se encontraba junto a otros amigos, se puso agresivo en el mostrador de pedidos. Los empleados de la hamburguesería cuentan que este no podía entregar el ticket para retirar su consumición porque la máquina expendedora no se lo dio. En ese momento, se produjo una bronca que llevó a responsables del local a hacer una llamada de alerta a la Policía.

En este sentido, acusan al diestro de ir "bebido" y de mostrar una actitud irrespetuosa con ellos. "Cuentan que se sacó un fajo de billetes y alardeó de que los otros eran unos muertos de hambre. La empleada se sintió atemorizada y pidió que viniera la policía", explicó el periodista Carlos Quílez.

El hijo de Paquirri emitió un comunicado para desmentir los hechos: "Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurriendo como se ha insinuado". En el espacio de Sonsoles Ónega, él mismo contó a través de una llamada telefónica que, efectivamente, tuvo "una discusión con los del McDonald's", aunque no se había dado como se estaba contando hasta entonces. "Yo voy a poner mi denuncia, porque ha sido desproporcionado y me parece una barbaridad", avisó.

De Fran Rivera a Eva González: las reacciones

Fran Rivera reconoció quedarse "en shock" nada más conocer la noticia. "¿Que mi hermano ha sido detenido? No me lo puedo creer. ¿Me lo puedes repetir?", expresó en el plató de TardeAR. Después, llegó la reacción de su primo, Canales Rivera. "Me sorprendería que tuviera un trato obsceno con la gente del restaurante. En el calor, lo veo más desde el calor. Las injusticias le gustan poco y él se manifiesta ante ello y lo hemos visto en las redes. Confío en eso más que en una metedura de pata". Quien no mostró tanta efusividad fue la exmujer del diestro, Eva González. "No tengo nada que decir. Gracias. Yo es que no tengo ninguna opinión. Yo me dedico a trabajar, a cuidar de mi hijo y es a lo que voy ahora. No tengo nada más que decir", afirmó la sevillana.