Jordi González confirma su nuevo proyecto tras su esquinazo a 'D Corazón': será en la televisión pública y similar a 'La noria'

Jordi González (62) estuvo al borde la muerte hace unos meses. Mientras estaba alojado en su casa de Medellín (Colombia), el presentador cogió una neumonía bilateral agravada por crisis renal, una enfermedad cuyo índice de supervivencia no supera el 27%. Este martes, el comunicador se ha sentado en TardeAR, unas semanas después de su entrevista en Col·lapse, para hablar sobre el delicado bache de salud que sufrió hace unos meses y sobre sus nuevos proyectos profesionales.

"Cuando te despiertan del coma es un proceso largo que, como no llega suficiente sangre al cerebro, no recuerdas nada. Cuando, más o menos, pude hacerme cargo de la situación le pregunté a la enfermera 'qué día es hoy' y me dijo 'sábado'. Pensaba que llevaba dos días en el hospital, pero fueron dos meses. No me enteré de nada. Cuando despierto me encuentro con una traqueotomía y cinco sondas. También me operaron del pulmón izquierdo porque está bañado en sangre y pus. Cuando me están operando del pulmón, el cirujano descubre como una esponja seca. Me la quitaron, la rasparon y eso era la secuela de fumar durante bastantes años. Y hace 20 años que dejé de fumar." , ha comenzado explicando.

En su regreso a Telecinco después de tres años y medio y tras superar la mencionada enfermedad, que adelantó en primicia este digital, el comunicador ha subrayado cuáles son ahora sus prioridades. "Yo no era especialmente cuidadoso en cuanto al orden de las comidas y al equilibrio de los nutrientes. Seguramente, comía a destiempo y mal. Todo eso lo he rectificado de una manera natural porque he decidido que me daría mucha pena morirme. Ahora no quiero morirme", ha reconocido.

Jordi también ha resaltado que, cuando estuvo fuera de peligro, tuvo que empezar a comer y caminar. "Tenía que sincronizar movimientos. Todo eso lo he hecho en una fisio terapeuta de Medellín", ha detallado. Sobre cómo fue su regreso a España, el periodista ha explicado que viajó en avión y, al llegar, le trasladaron a un centro hospitalario. "Una ambulancia me esperaba a pie de pista y me llevaron a la Anderson, una clínica que yo conocía solo porque es donde murió Camilo Sexto y Rocío Jurado. Allí un otorrino sensacional me quitó la traqueostomía y me dijo 'habla'. Al decir 'hola' me emocioné. Lo que más ha costado a sido volver a caminar", ha manifestado.

Visiblemente emocionado mientras recordaba estos delicados momentos, Jordi ha asegurado que parte de su familia se enteró de su estado de salud cuando ya estaba en España. "No soporto dar pena", ha sentenciado.

Durante su entrevista en la cadena de Fuencarral, el que fue conductor de La noria también ha tenido tiempo para hablar de sus nuevos proyectos profesionales. Mientras Javier de Hoyos se convierte en el nuevo compañero de Anne Igartiburu en D Corazón, tal y como adelantó Informalia, Jordi González ha confirmado que sus próximos pasos en la pequeña pantalla están vinculados a la dirección en la televisión pública.

"Un proyecto de televisión tiene que pasar por un comité de dirección, de administración, de consejeros, porque es televisión pública, y hasta que no den el okey, yo no lo puedo decir. Ya os lo diré, tengo ganas de decirlo. Me gusta la idea, es tipo La noria con actualidad, entrevistas, debates", ha desvelado.