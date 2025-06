Siempre lo tuvo claro, pero después de estar al borde de la muerte en Colombia, mucho más. Jordi González regresó a España con las ideas firmes: a partir de ahora solo hará formatos que le gusten y le motiven, y D Corazón no era uno de ellos.

Es cierto que el catalán se sentía cómodo porque controlaba los tiempos y también los contenidos, pero, según nos cuentan, nunca estuvo realmente motivado ni con el formato ni con el hecho de presentar acompañado. "No tiene absolutamente nada contra Anne, pero él y ella no empastaban en absoluto. Era algo que se notó desde el primer día", nos aseguran. Y lo cierto es que nunca hubo complicidad ni un buen rollo evidente, y mucho menos una química como dúo. Al menos, así lo percibíamos muchos. Es evidente que haber concedido su primera entrevista televisada a una cadena que no es la suya es un acto de desprecio hacia José Pablo López, que le dio otra oportunidad en TVE tras el descomunal batacazo de La Plaza, hacia La 1, hacia D Corazón y hacia Igartiburu y el resto de compañeros.

Desde Televisión Española siempre hubo intención de que González retomara su silla tras su recuperación y durante los meses que estuvo muy delicado de salud en Colombia, se preocuparon mucho por él. Sin embargo, fue el propio presentador quien comunicó a la cadena que no era el momento de renovar un contrato para un formato en el que no se veía. Prefirió mantener abiertas las conversaciones para colaboraciones futuras, cercanas o lejanas. Y así ha sido. Desde hace tiempo, Jordi ya no forma parte —al menos conceptualmente— del equipo de profesionales de la cadena pública, aunque nunca se sabe si regresará en unos meses con un programa que se adapte más a su estilo, como uno de entrevistas, un género que domina a la perfección.

La relación entre Jordi y Anne generó titulares desde el principio. Nosotros fuimos los primeros en confirmar que no había química entre ellos y que apenas tenían trato personal, como finalmente se ha demostrado. Aun así, durante los meses que compartieron plató, su relación fue siempre muy cordial. "Anne es una persona educadísima, sabe trabajar y no se mete en nada", nos cuentan.

A partir del 28 de junio, la vasca, a quien le ha ido mucho mejor sin Jordi, estará acompañada por Javier de Hoyos, como anticipamos, uno de los fichajes de La Fábrica de la Tele —reconvertida ahora en La Osa—, productora que ya forma parte del engranaje de Televisión Española gracias a su presidente, José Pablo López. El joven periodista, como adelantamos en este periódico, ya se perfilaba como sustituto de Jordi desde hace meses. De ahí que haya estado apareciendo en el programa como el único colaborador fijo los dos días del fin de semana.

"Las órdenes siempre han venido de arriba", nos aseguran

Fue la cadena pública la que este 9 de junio ha confirmado mediante una nota de prensa nuestra información. En ella también se anunciaban más cambios: D Corazón ampliará su horario —a partir de finales de junio se emitirá de 13:15 a 15:00 h.—, estrenará nueva línea gráfica y contará con nuevos colaboradores, muchos de ellos procedentes de La Osa.

Mientras tanto, Jordi dio este domingo su primera entrevista en televisión —ya lo hizo anteriormente en la revista Semana—, concretamente en el programa Col·lapse de TV3, donde relató con valentía y sinceridad el episodio de salud que estuvo a punto de costarle la vida. Durante sus vacaciones en Medellín (Colombia), sufrió una bronconeumonía bilateral agravada por una infección renal que lo mantuvo más de tres semanas en coma inducido. "Estuve tres semanas en coma y casi dos meses en la UCI. Cuando desperté, tuve que aprender de nuevo a hablar, caminar y comer", explicó.

Además, el periodista, de 62 años, contó que el proceso de recuperación ha sido largo y duro: estuvo intubado, le practicaron una traqueotomía y sufrió una gran pérdida de movilidad. "No me podía mover. Llegué a pesar 49 kilos. Tardé meses en mantenerme en pie por mí mismo", reveló. "Ahora han cambiado mis prioridades. Cosas que antes eran urgentes ahora simplemente no importan. No voy a hacer ciertas cosas nunca jamás", sentenció. ¿Se refería, quizás, a los formatos que no le entusiasman? Este lunes, además, ha intervenido en Tardear, de Telecinco, donde ha avanzado algunos detalles de su próximo proyecto laboral.

Jordi siempre ha tenido la libertad de elegir y, ahora, a sus 62 años, más que nunca. Y nosotros nos alegramos por él.