Impacto total en 'Supervivientes' por el corte de pelo radical de Anita: un tajo de 20 centímetros

La gala de este martes de Supervivientes mantuvo a sus espectadores completamente enganchados al ver las penitencias a las que se iban a enfrentar los concursantes. Tras disputar un juego de recompensa y comentar en el Oráculo de Poseidón la buen armonía que hay en la playa en estos momentos, los cinco supervivientes tuvieron que enfrentarse a la mesa de las tentaciones.

La primera en conocer su tentación fue Anita. Supervivientes le ofreció una gran lasaña de carne, su comida favorita, a cambio de ir cortando centímetros de su pelo. Esta idea le aterrorizó a la superviviente, que lloró desconsoladamente antes de tomar la decisión. La lasaña estaba partida en cinco partes, cada tozo como una letra de su nombre y cada vez tendría que ir aceptando penitencias si quería añadir uno trozo más a su recompensa.

Tras muchas dudas, Anita aceptó cortarse 20 centímetros por dos trozos de la lasaña. "Mucho pelo para comerme tan rápido una lasaña", decía la concursante. "Llevábamos mucho tiempo esperando esto", añadió Lara Madrueño mientras realizaba el corte.

Anita no paró de llorar desconsoladamente durante el resto de la gala mientras sus compañeros se enfrentaban a sus respectivas tentaciones. Al final de la gala, con tan solo dos trozos de su lasaña, Madrueño le hizo una propuesta final a la catalana. "Te llevas la lasaña completa y podrás tener un videollamada con tu hijo si te rapas al cinco", espetó la presentadora.

La concursante, completamente rota, se negó y solo aceptó cortarse 25 centímetros más por hablar con su hijo aunque con menor porción de comida. "¡Estoy loca, estoy loca, es por mi hijo!", gritaba Anita mientras le quedaba el pelo por encima de la oreja.

Las tentaciones del resto de concursantes

El siguiente fue Escassi que debería vivir en una jaula durante 48 horas y depender al completo de sus compañeros si quería recibir un plato gigante con 20 canelones. "Los canelones a cambio de una llamada con una de las mujeres más importantes de su vida", le explicó Madrueño. Escassi tuvo claro que prefería la comida para coger fuerzas en los últimos días. Finalmente, Escassi aceptó estar en la jaula durante un día entero y vestir con un taparrabos hasta el jueves a cambio de la comida y una conversación con Lara Dibildos y su hijo en común.

Damián tuvo como tentación un plato de milanesa con puré de patata. El deportista podría disfrutar de ello si estaba a las órdenes del líder, en esta ocasión, Montoya. El olímpico aceptó sin dudarlo pero la cosa empeoró cuando vio la mantita de su hija, objeto personal que llevó a la playa. La presentadora tuvo una propuesta para él: te rapas al cero y estás a la orden de Montoya y como recompensa tienes dos platos gigantes de milanesa y la mantita de su hija. Tras mucha reflexión al llevar 10 años con el mismo peinado, Damián Quintero aceptó el reto.

Borja lleva desde el principio de la experiencia pidiendo recompensas dulces y por fin la tiene. El concursante podía disfrutar de un flan gigante a cambio de algunas penitencias. En principio, Laura le ofreció una tercera parte, si él era el único encargado de la pesca, dejando al resto de supervivientes sin posibilidad de salir a pescar y siendo él el único responsable en alimentar al grupo. Borja aceptó sin dudarlo y otra tentación más se puso en su camino: "Te comes dos tercios si eres el único que pesca pero no pruebas ningún pez hasta el final de la aventura", espetó la presentadora. Aunque fue una decisión complicada para el guardia civil, aceptó no volver a comer pescado en lo que queda de concurso. La tercera parte no pudo disfrutarla, ya que se negó a raparse el pelo.

Por último fue el turno de Montoya. El sevillano podía disputar de una hamburguesa completa si aceptaba taparse los ojos y quedar atado a Damián, concursante con el que más días ha vivido durante la aventura. Finalmente, el de Utrera quitó una carne de la hamburguesa y solo aceptó estar atado al deportista olímpico.

Salvación y fecha de la gran final

Borja, Damián, Escassi y Anita eran los cuatro nominados al Montoya proclamarse líder y primer finalista de Supervivientes 2025. Este martes también conocieron quién era el primer salvado de la expulsión. En un duelo entre Álvaro y Anita, la que fue participante de La isla de las tentaciones, se salvó y se convierte en la segunda finalista junto a Montoya.

El duelo entre Borja, Escassi y Damián se resolverá este jueves en la gala con Jorge Javier Vázquez. Tras la expulsión, los cuatro finalistas cerrarán la palapa el próximo domingo y Supervivientes celebrará su gran final el próximo martes.