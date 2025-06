Makoke se despide de 'Supervivientes 2025' entre lágrimas, gratitud y una emotiva conexión con su hijo

La despedida de Makoke ha sido, sin duda, una de las más emotivas de esta edición. Ha sabido ganarse el cariño del público y el respeto de sus compañeros, demostrando fortaleza, humildad y agradecimiento durante todo su paso por el concurso. Aunque no ha logrado llegar a la final, su aventura en Supervivientes 2025 ha sido un capítulo muy especial en su vida personal y profesional. Makoke se convirtió anoche en la última expulsada de Supervivientes. En un duelo reñido contra Anita Williams tuvo que despedirse del reality de Telecinco a tan solo unos días de su gran final. A pesar de la tristeza, Makoke abandonó la palapa con una sonrisa, emocionada y agradecida por la experiencia vivida.

La ex de Kiko Matamoros fue expulsada tras 95 días de concurso y protagonizó una emotiva despedida en la que no escatimó en palabras para el equipo del programa ni para su familia. Tras 95 intensos días de supervivencia en Honduras, Makoke no pudo evitar las lágrimas durante su discurso de despedida, en el que no se guardó nada. Agradecida por la oportunidad, dirigió palabras de afecto tanto a sus compañeros como al equipo técnico del programa. "Esto es una barbaridad, es una oportunidad inmensa. Desde los redactores, cámaras, sonido… Estoy encantada de haber estado aquí. Os llevo a todos en el corazón", dijo visiblemente emocionada.

Makoke quiso subrayar que su paso por el programa le ha permitido crecer a nivel personal. "Lloro de emoción porque quiero dar las gracias al universo. Estoy muy feliz y agradecida. Me voy muy, muy feliz", insistió, asegurando que se lleva un recuerdo imborrable de la experiencia. También confesó estar ilusionada por lo que le espera a su regreso a España. "Estoy loca por ver a mis niños, a mis hijos y a mi novio. Me esperan unos meses preciosos. Después del verano celebramos nuestra boda, y tengo muchas ganas de prepararlo todo", explicó entusiasmada.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la inesperada conexión en directo con su hijo, Javier Tudela. El joven apareció desde el plató para sorprender a su madre con un mensaje lleno de cariño y admiración. "95 días, cuando no dabas ni un duro por ti… Eres una auténtica campeona. Lo has dado todo. Has demostrado unos valores enormes. Gracias por existir y por sacar una sonrisa a todos los que te siguen", le dijo. Las palabras de Javier desataron una nueva oleada de emoción en Makoke, quien no podía dejar de repetir entre lágrimas: "¡Te amo, te quiero! ¡Ojalá llegue pronto, no sabes cuánto te echo de menos y cuánto quiero veros!". El joven también le recordó que su llegada coincide con una fecha muy especial: el cumpleaños de su nieto, el próximo 15 de junio.

Sin embargo, a su regreso podría encontrarse con una ausencia importante: la de su hija, Anita Matamoros. La influencer se encuentra actualmente de viaje en Nueva York con su pareja. Antes de partir, Anita pidió a sus seguidores que votaran para salvar a su madre, ya que no sabía si estaría en casa para recibirla en caso de expulsión. Un detalle del que Makoke todavía no es consciente, pero que conocerá a su regreso a España.