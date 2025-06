El jinete apura sus últimos días en la aventura de Supervivientes mientras en España se desata la polémica. ¿El motivo? Sus confesiones sobre Sonia Ferrer, con la que mantuvo una relación de tres años y que aseguró, tras la ruptura del jinete con María José Suárez, que "no querría tener a Álvaro Muñoz Escassi como enemigo". Una fea insinuación que despertó el interés de sus compañeros en Código 10: "¿No os habéis preguntado cómo nadie sale a decir nada malo de él, con todas las 'ex' que tiene?", respondía ella, dejando la duda en el aire.

Desde su retiro hondureño, el sevillano ha recordado aquel episodio, asegurando que quedó muy sorprendido por las palabras de la presentadora: "Yo fui a llamarla y no me cogió el teléfono. Le mandé un audio... Cuando estuvimos juntos me dieron para el pelo. Me encantaría que dijera en qué momento soy mal enemigo", dijo dolido el actual novio de Sheila Casas. Este martes, otra de sus 'ex', Lara Dibildos, ha dado la cara por él: "Yo viví lo felices que fueron... No sé por qué Sonia dijo eso. Lo que no me gustó cuando lo escuché es cuando dejas en el aire y libre a la imaginación es peor... Te puedes imaginar cosas horribles".

La actriz y tertuliana de Tardear ha desvelado también que la relación entre Escassi y Ferrer acabó de forma amistosa, por lo que habían mantenido el contacto durante los últimos años: "Lo hablé con él y me dijo lo mismo que contó en la isla. Que le extrañaba mucho, porque hacía poco se habían mensajeado de forma normal. Me dijo que no entendía nada".

Además, Lara ha desacreditado las versiones de compañeras como Marta López o Leticia Requejo, que han dado fe de las historias que circulan sobre Escassi por los pasillos de Mediaset: "¿Pero eso quién lo cuenta, amigos de Sonia? Claro, qué van a decir ellos", asegura Dibildos. "A mí me extraña que tuvieran una relación cordial y de ahí pasas a eso... No sé lo que es. Yo lo que puedo decir es que a mí no me da miedo a Álvaro, ni le tiene que dar a nadie. Álvaro no es una persona rencorosa ni vengativa, cuando alguien le hace daño o no le funciona en su vida, le saca de su vida".