Verónica Dulanto: "Muchos tienen pánico a que Cristina Tárrega los meta en el congelador, aunque sea una leyenda"

Además de rumores, esos mismos pasillos están llenos de supersticiones y una de las que más contenido televisivo ha dado últimamente tiene que ver con aquella leyenda urbana que decía que Cristina Tárrega metía en el congelador fotos de compañeros de trabajo, algo que ella ha desmentido. "Creo que hay mucho de leyenda y poco de realidad, pero ella se enfadó un poco", dice Dulanto sobre este asunto que abordaron en Tardear. En cualquier caso, "hay gente muy supersticiosa aquí. El tema del congelador les da pánico. No te voy a dar nombres, pero te aseguro que hay gente a la que le da pánico que Cristina Tárrega los congele".

Has sido muchas veces suplente de otras presentadoras. ¿Te molestaba que te llamasen la "eterna sustituta"?

No, para nada. Para llegar donde estoy me ha venido muy bien sustituir cada verano a Sonsoles, Joaquín, Emma... no es ninguna tontería. Nadie nace aprendiendo y todos esos veranos para mí fueron un training. De aquello viene esto.

Muchas de esas sustituciones las hiciste con Frank Blanco. ¿Cómo es vuestra relación?

Congeniamos bien desde el principio, tenemos cosas que el otro no tiene y la cosa está balanceada. Trabajamos a gusto, aunque presentar a dos no es fácil, y esto con otras personas igual se hace más difícil, pero con Frank siempre ha ido muy bien, desde que empezamos a presentar juntos en el verano de 2022.

¿No os robáis las líneas de guion?

No, no. Hay cosas que comentas off the record, pero como compañeros y con el mayor de los cariños. Sin ningún mal rollo.

Hace unas semanas, bromeasteis con la posibilidad de que Terelu Campos os sustituya en verano. ¿Qué hay de verdad en eso?

Había un runrún, pero esto es el teléfono escacharrado de la televisión, de que Terelu quería presentar un programa y, como se acercaba el verano, empezamos a especular, medio en broma medio verdad, si este era el programa donde iba a venir Terelu. La cadena decidirá y lo acataremos, pero no sé si este es el programa en el que quiere estar Terelu, o si la cadena la ve aquí como sustituta cuando yo me vaya de vacaciones, que no lo creo.

¿Crees que Terelu puede volver a presentar?

Por supuesto. Ya lo hizo en el Deluxe y en Sálvame. Ha presentado hasta hace tres días, la mayor parte de su carrera profesional ha sido presentadora, aunque luego haya sido colaboradora.

Verónica Dulanto, durante la entrevista con Informalia. Foto: Alberto Martín. Vídeo: Remo Vicario

¿Qué futuro ves a Alejandra Rubio en televisión?

No lo sé, a día de hoy está como colaboradora y está cómoda, pero no es la misma Alejandra la de hoy que la que empezó. Ha dicho que jamás iría a un reality, por lo tanto, ella misma está poniendo líneas rojas al mundo de la televisión. Ya veremos, porque también es joven, y hoy puede decir una cosa y mañana hacer lo contrario, y no pasa nada.

De hecho, dijo que no iba a hacer televisión...

¿Ves como no se puede decir de este agua no beberé?

¿Qué colaborador es el más difícil de torear en plató?

Hay muchos... Yo amo a Paloma Barriendo, pero empieza a hablar y no para. En general son muy obedientes, pero muy parlanchines.

¿Cristina Tárrega se llegó a molestar por las bromas del congelador?

[Risas] Cristina es Cristina y a veces no sé si habla en serio o no. Gracia no le hizo, a ella se molesta de que le cuelguen un sambenito por esa leyenda negra que le persigue durante años. Que sea verdad o no, yo no tengo ni idea, porque no he estado en su casa y no he visto el congelador. Creo que hay mucho de leyenda y poco de realidad, pero sí se enfadó un poco.

¿Tienes más miedo a las audiencias o a que Cristina Tárrega te meta en el congelador?

[Risas] Hay gente muy supersticiosa aquí. El tema del congelador les da pánico. No te voy a dar nombres, pero te aseguro que hay gente a la que le da pánico que Cristina Tárrega les congele. Yo no soy muy supersticiosa y no me inquieta. También te digo que Cristina no tiene motivos para meterme en el congelador.

