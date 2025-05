Verónica Dulanto: "Ahora estamos más tranquilos, porque 'Tardear' gana a 'La familia de la tele' a diario"

Verónica Dulanto se conoce las tripas de la televisión. Antes de gozar de la parte bonita, como presentadora, ha picado piedra levantando teléfonos como redactora, locutando vídeos, pasando horas bajo el sol como reportera... Y también ha sido la "eterna sustituta". Ha pasado por todos los programas (Fiesta, Ya es mediodía, Vida la vida...) cubriendo las vacaciones de las presentadoras titulares de la cadena antes de convertirse en una de ellas.

Desde hace unos meses, Dulanto presenta Tardear haciendo tándem con Frank Blanco, primero por la tarde y ahora en la complicada sobremesa, esa franja que se ha puesto más interesante que nunca desde que La familia de la tele desembarcó hace un mes. La llegada del nuevo Sálvame de TVE despertó "expectación" en el sector, pero también dentro de Telecinco. "Aquí había opiniones de todo tipo", cuenta a Informalia la comunicadora, que ahora confiesa estar más "tranquila" tras ver los datos de la competencia y comprobar que Tardear está dando la batalla, porque gana a su rival casi a diario (8,9% contra 6,9% en franja de coincidencia).

¿Qué balance haces de esta etapa de 'Tardear'?

Llevamos casi cuatro meses y han sido muy intensos, pero estamos muy contentos. Estoy muy feliz, vengo contentísima a trabajar, estamos en un programa donde nos lo pasamos bien, hay buen ambiente y eso se transmite al público.

Habéis salseado el programa al completo. ¿Ha sido complicado encontrar ese tono más gamberro?

No nos ha costado mucho, porque aquí cada uno aporta su esencia y todos somos un poco gamberros. El engranaje ha sido fácil, además yo ya había trabajado con Frank Blanco antes. Y hay colaboradores muy variados: unos más serios, otros más canallas... Hacemos muy buen tándem entre todos.

¿Te imponía heredar el programa de Ana Rosa?

Es que nunca lo he visto como una herencia. Es una etapa nueva, aunque mantengamos el mismo nombre. Fue un cambio muy acertado de la cadena, porque lo avalan los datos que tiene Ana Rosa por la mañana y los que tenemos nosotros.

Ana Rosa, como productora, es tu jefa. ¿Ella está contenta con el cambio y con vuestro rumbo?

Ella está contentísima con su vuelta a la mañana, porque está haciendo grandes datos de audiencia, como siempre, y también está feliz por nosotros, porque el programa funciona con ese giro desenfadado, al mismo tiempo que somos un programa riguroso, que da exclusivas, información... Además, tenemos como colaboradores a los protagonistas de todas las tramas que hay en el mundo del corazón.

Mediaset os llevó a la sobremesa hace unas semanas. ¿Este horario es más complicado que el anterior?

Toda la tarde es difícil, pero creo que este horario tiene más dificultad que el anterior. Empezar a las 16.00 es una dificultad añadida y la primera hora es muy complicada, pero la compensamos con el resto del programa. Lo estamos salvando muy bien y los datos están ahí.

¿Qué pensaste cuando supiste que ibas a competir contra 'La familia de la tele'?

Que había que seguir trabajando igual. Suponía la entrada de un nuevo programa en la parrilla, aunque nosotros ya teníamos una línea muy clara que no tiene nada que ver con La familia de la tele. Lo tomamos con expectación al principio, como es lógico. Estás expectante por ver qué van a hacer, cómo lo van a hacer y en qué te va a afectar. Una vez han echado a rodar, estamos más tranquilos, porque seguimos haciendo buenos datos, les ganamos prácticamente a diario en competencia y seguimos haciendo lo que sabemos hacer muy bien: entretenimiento, corazón, diversión, información y exclusivas casi cada día.

Verónica Dulanto, durante su entrevista con Informalia en el plató de 'Tardear'. Foto: Alberto Martín. Vídeo: Remo Vicario

¿Te esperabas estos datos de 'La familia de la tele'? ¿Cómo fue esa mañana al ver las audiencias tras vuestro primer enfrentamiento?

Aquí había opiniones para todos los gustos, algunos creían que la gente se iba a asomar porque eran la novedad, otros estaban convencidos de que no lo íbamos a notar... Hasta que no vimos los datos, las opiniones eran diversas, pero cuando lo vimos fue sorprendente para los que pensaban que iba a ser un gran arranque. Yo creo que los primeros sorprendidos fueron ellos. Hacer ese dato en un estreno, ya apunta cosas.

'Tardear' suele ganar a 'La familia de la tele' en competencia. ¿Eso os ratifica en vuestro puesto?

Cada uno pelea por lo suyo. Sabemos que lo estamos haciendo muy bien, nos hemos ido ganando al público y eso no es nada fácil. Esto nos da fuerza y nos indica que vamos por el buen camino, porque esto es una carrera de fondo y constante. No te puedes quedar atrás. Un mal dato, un mal día, lo tenemos todos, pero tienes que ser exigente, tener objetivos y mejorar cada tarde. Siempre hay que estar alerta.

¿Tenéis ventaja porque Telecinco tiene a casi todos los personajes de las tramas de corazón?

Hay muchas diferencias. Esta casa es el único sitio donde hay un reality potente en marcha, ahora Supervivientes y antes La isla de las tentaciones. Nosotros nos hacemos eco y otros programas no tienen eso. También tenemos a los protagonistas de grandes sagas familiares que nos dan mucho contenido: Gloria Camila, José María Almoguera, Paola Olmedo, María La Jerezana... No es lo mismo hacerte eco de una noticia, que poder comentarla con los protagonistas. Tenemos muchas cosas potentes que el resto no tiene.

Y tenéis a las Campos, porque hace unos días Alejandra entró en directo para comentar una información que estaban dando en 'La familia de la tele'.

Alejandra entró para desmentir que otros se estaban inventando que ella y su pareja lo habían dejado. Aquí tuvo su altavoz para desmentirlo ipso facto.

¿Qué sería de Mediaset sin las Campos?

Son una fuente inagotable. Tendríamos una gran pérdida, porque entre Carmen y Terelu… Terelu es la única persona que ha ido dos veces a Supervivientes. Por algo será. Y ahí están los datos: las Campos funcionan, y mira que hay gente a la que no le gustan, pero funcionan y, cuando no es una cosa, es otra. Terelu, Carmen, José María, Alejandra, Paola y María La Jerezana. No nos falta nadie. El próximo sería el marido de Carmen.

Telecinco está pasando un momento difícil. ¿Cómo ves la situación de la cadena y su futuro?

Es verdad que ha habido una época complicada, pero esto es cíclico y también le ha pasado al resto de cadenas y le han dado la vuelta. Ahora nos ha tocado a nosotros, pero creo que lo peor ya ha pasado. Ahora estamos empezando a remontar, pero esto cuesta mucho. La cadena está haciendo muy buena labor, se están haciendo cambios muy rápidos, como la decisión que tomó Alberto Carullo [director de Contenidos] con Ana Rosa [devolverla a la mañana] y cambiarnos el horario con Jorge Javier, y ahí están los datos. Esto es un trabajo de fondo, con aciertos y errores, pero vamos en la buena dirección.

Jorge Javier también ha mejorado con el cambio de horario con 'Tardear'...

Ha sido una maniobra bastante maestra, porque antes estaba en el 8%-9% y ahora ha llegado a estar cerca del 12%. Eso quiere decir que donde estaba antes no era su sitio y el de ahora sí, porque Jorge es el mismo y el programa es igual.

Yo espero que este programa [Tardear]dure mucho, que la gente nos mire con cariño, que cada vez se sume más público, porque somos una buena opción, fresca, divertida... Cada programa ha enfocado su objetivo, su perfil, su público y su contenido. Estamos bastante diferenciados, luego ya, para gusto los colores.

