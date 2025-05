Guerra en directo entre 'Tardear' y 'La familia de la tele' por una falsa exclusiva sobre Alejandra Rubio

La familia de la tele comenzó su programa de este miércoles con una exclusiva de Alejandra Rubio. "No hay nada más que me guste que empezar con una noticia en exclusiva. Carlo Costanzia y Alejandra Rubio están atravesando una de las crisis más importantes de la pareja", dijo María Patiño nada mas empezar. "Solo les voy a adelantar que que malos son los celos, los celos de Alejandra Rubio", continuó la periodista dando intriga al asunto.

Tardear, por su parte, se enteró de la noticia y llamó en directo a Alejandra Rubio para conocer más sobre la posible crisis. Mientras que la hija de Terelu Campos hablaba con el programa de Telecinco, La familia de la tele llamaba a la protagonista para obtener algunas declaraciones. Esto hizo que ambos programas se pisaran entre ellos otra vez, como ya ocurrió la semana pasada con unos audios de Alejandra Rubio donde criticaba a su tía Carmen Borrego.

Diana Higueras, reportera del programa de Televisión Española, se desplazó hasta la casa de Alejandra Rubio para poder hablar con ella. "¿Qué ha pasado que estáis todos aquí?", preguntó la nieta de María Teresa Campos sin entender nada ya que también se encontraba un reportero de Tentáculos y de Europa Press. "Es que nos ha llegado una información de que habéis discutido y no ha dormido aquí", contestó una reportera. "Ay de verdad que pereza, no ha dormido en la calle. ¿Me estáis vacilando? Carlo duerme en casa como todos los días", respondió Alejandra enfadada.

Alejandra desmiente a 'La familia de la tele' en 'Tardear'

Cuando Tardear conoció la noticia, se pusieron en contacto con Alejandra Rubio para desmentir la información que había dado el programa de TVE. "Hace unos minutos se está difundiendo una información que habla de ruptura, crisis entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia y Alejandra está en directo con nosotros", comentó Frank Blanco para dar paso a la llamada con la hija de Terelu.

"Entro por llamada porque me lo habéis pedido. Es que esto es lo mismo de siempre, ya no sé que más que decir", comenzó diciendo Alejandra, aún sin entender la situación. "¿Pero de donde sale esto porque es verdad que desde que estáis juntos hace mucho tiempo que no se habla de nada de esto?", preguntó Verónica Dulanto.

"No tanto, no te creas, siempre hay noticias por ahí. Me lo han preguntado en otra cadena y debe ser que la gente no contrasta la información y ni siquiera me han llamado para preguntarme", continuó la pareja de Carlo Costanzia cabreada por la situación.

"Han contado que Carlo esta noche no ha dormido en casa y no habéis pasado la noche juntos", añadió Dulante para conocer lo que había pasado. "No, es que ha dormido en el jardín", respondió Alejandra con burla. La presentadora volvió a insistir si pasaba algo entre ella y Carlo y Alejandra Rubio fue tajante. "Chicos no ha pasado absolutamente nada, yo ayer trabajé por la noche, llegué muy tarde y Carlo estaba durmiendo esperándome".

"No tengo que desmentir nada, es una noticia recurrente, parece ser que cuando no hay nada de lo que hablar hay que inventarse crisis en las parejas, pero no solo conmigo sino con otra gente", aseguraba la madrileña. "Yo no soy periodista pero sabéis que hay periodistas que no contrastan la información o que simplemente se inventan las noticias. Desde luego mi vida está fenomenal y ya está", sentenció Alejandra.