Alejandra Rubio, sobre su relación con Carlo Costanzia: "Ayer durmió en el jardín"

Mientras Carlo Costanzia cuenta las horas para conocer la resolución de la sentencia que afecta a sus hermanos Pietro y Rocco, su relación con Alejandra Rubio ha vuelto a ser noticia por una supuesta crisis.

Esta información parece que no ha sentado demasiado bien a la hija de Terelu Campos, quien este miércoles ha desmentido que esté en un mal momento con el hijo de Mar Flores a través de una conexión telefónica en TardeAR.

"Pues la verdad es que no, no hemos roto. Es que esto es lo mismo de siempre, ya no sé qué decir más…", ha aclarado algo molesta la nieta de María Teresa Campos. Asimismo, en su intervención, ha bromeado sobre su situación sentimental, asegurando que Carlo "ha dormido en el jardín". "No, es que ha dormido en el jardín esta noche, en la caseta del perro, en el sofá del jardín…", ha expresado en un tono irónico.

Además, Alejandra, que asegura ser muy recelosa para hablar de su vida privada, ha aclarado que en la noche del martes estuvo trabajando y, cuando llegó a su casa, Carlo lo estaba esperando. "No ha pasado absolutamente nada. Ayer trabajé por la noche, llegué muy tarde, ya lo sabéis que cuando tenemos debates llegamos más tarde de lo normal, y Carlo estaba en la cama durmiendo, esperándome. ¿Qué más queréis que os diga?", ha explicado.

Este nuevo drama para el clan Campos llega unos días después de conocer los audios que envió Alejandra en 2024 cargando contra su tía Carmen Borrego por la entrevista que esta realizó a la revista Lecturas mostrando la casa de María Teresa Campos.