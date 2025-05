Candela Peña sentencia a Broncano por la falta de mujeres en 'La Revuelta': "Sois muy rancios con tanto macho"

Candela Peña fue la invitada a La Revuelta este martes. La actriz catalana acudió al programa presentado por David Broncano para promocionar el estreno de su nueva serie: Furia. La ficción podrá disfrutarse en el mes de julio en la plataforma Max.

Aunque su visita se debía a su nueva serie, Peña tenía otro mensaje que quería transmitir al público de La 1. La actriz habló abiertamente sobre la falta de mujeres en los programas de televisión y cine. También reivindicó la presencia de mujeres como invitadas de programas. "Traed a alguna mujer de más de 40 años, sois muy rancios tanto macho", reclamó a Broncano.

Además, habló de un asunto que suele ser tabú y del que muchas mujeres no se atreven a hablar: la menopausia. "He empezado a hormonarme ya, con estrógenos y progesterona, porque si no, se abre la puerta al ancianismo galopante", comentó en el programa de TVE.

"Todas las mujeres vamos a pasar un tercio de nuestra vida en este tomatón", añadió Candela Peña explicando más detalles sobre el tema con su propio toque de humor. La actriz reconoció no tener sofocos tras ser preguntada por el presentador, aunque Peña confirmó que sí había sentido insomnio y grandes cambios de humor.

Tras su mensaje reivindicativo a favor de las mujer, en especial las mayores de 40 años, Candela desveló algunos detalles de su serie. La ficción dirigida por Félix Sabroso trata de cinco mujeres que viven situaciones extremas. Candela va a estar vinculada con la moda, sector que domina muy bien: "Me gusta mucho, claro".

Con la segunda temporada ya en marcha, la actriz confesó su admiración por Sabroso, único director del género masculino con el que ha repetido para una producción: "Cuando era pequeña soñaba con trabajar con un director que me entendiera y me volviera a llamar. Eso solo me ha pasado con Félix… y con Icíar [Bollaín]".

En relación con el estreno, Candela Peña lanzó un gran dardo sobre las actrices con cierta edad: "En cinco años no me ha salido una película. Si tan divinamente lo hice en El caso Asunta, debería estar todo el rato rodando".