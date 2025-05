Cristina Castaño da la sorpresa en 'La Revuelta': embarazada de su primer hijo a los 46 años

Noche intensa en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. David Broncano ha recibido este martes a dos mujeres de armas tomar, dos de los rostros más queridos de la pequeña y la gran pantalla española: Candela Peña y Cristina Castaño. La segunda, además, llegaba con una inesperada sorpresa: "Estoy embarazada". A sus 46 años, la actriz está a punto de cumplir su sueño de convertirse madre y ha presumido encantada de su particular 'curva' de la felicidad.

Vestida con un bonito mono premamá en color fucsia, la intérprete, a punto de estrenar la serie Lume (en la televisión gallega y portuguesa), Cristina le confesaba a Broncano que no le había llevado regalo: "Lo llevo aquí", ha dicho. "Me extraña que no me digas nada", le reprendía. "Es que yo no hablo del físico de la gente porque a veces...", respondía el presentador. "Ya pero claro la gente va a pensar que tengo un gas. No eres el padre, ya te lo digo", ha replicado ella entre risas.

??Pensábamos que hoy teníamos solo una invitada en la entrevista final. #LaRevuelta @cristinacastano pic.twitter.com/cYG8HFxC9w — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 20, 2025

Cristina se encuentra ya en la recta final del embarazo: "Estoy de siete meses. Es muy bonito, sobre todo cuando lo estás buscando. Lo sientes dentro pero es raro porque no lo has visto. En ecografía, claro", ha desvelado. Está previsto que el bebé nazca en agosto, por lo que Cristina ya se prepara para vivir el verano más especial de su vida. "Va a ser un Leo, de horóscopo, que son tremendos". Sobre el sexo del bebé, ni mu: "No quiero saberlo todavía, más adelante".

Con mucho humor, la actriz ha respondido también a las preguntas más famosas de Broncano: "Lo del dinero no te lo digo porque no tengo suficiente en el banco para presumir. Cuando tenga el patrimonio que yo quiero, vengo a contártelo. Lo del sexo... 5 puntitos. Tenía que haber mentido y haberme tirado el pisto, como Chanel", ha dicho. "He de decirte que la mujer embarazada... ojo con ella. Yo ya soy bastante fuego sin bebé dentro, pero las hormonas del embarazo hacen un trabajo estupendo. El sexo facilita el canal del parto".

?? Si una embarazada te dice que hay partido, es que hay partido.



Hay mucho cliché sobre el sexo durante el embarazo. #LaRevuelta @cristinacastano pic.twitter.com/sIhLphlqBN — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 20, 2025

Por el momento, se desconoce quién es el padre del bebé. La última pareja conocida de Cristina fue Álex Ripoll, amigo de Iñigo Onieva que saltó a los titulares hace unas semanas por haber robado, presuntamente, artículos de gran valor en un hotel de lujo en Madrid. Su relación comenzó en 2021 y terminó de manera muy discreta en 2024. Antes de conocerlo, en 2019 ella manifestó su deseo de tener un hijo: "Quiero ser madre, lo tengo claro, pero me gustaría hacerlo con pareja porque no quiero ser madre soltera".