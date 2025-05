El Gobierno de Trump estudia la emisión de un reality de televisión para inmigrantes que competirán por la ciudadanía

El Gobierno del presidente Donald Trump está evaluando autorizar la producción de un reality de televisión donde inmigrantes competirían en varios desafíos para ganar la ciudadanía estadounidense, aunque funcionarios han asegurado que la propuesta todavía no ha sido aprobada.

El proyecto fue adelantado por The Daily Mail, que informó sobre el supuesto respaldo de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem. Sin embargo, esto fue desmentido por la subsecretaria de la agencia, Tricia McLaughlin, quien en un comunicado remitido este a EFE aseguró que "esto es completamente falso", añadiendo que Noem "no ha respaldado ni conoce la propuesta de ningún programa de ficción o telerrealidad".

McLaughlin admitió que la agencia gubernamental "recibe cientos de propuestas para programas de televisión al año" y que cada una "se somete a un riguroso proceso de selección antes de su rechazo o aprobación". "Necesitamos revitalizar el patriotismo y el deber cívico en este país y con gusto revisamos propuestas originales. Esta propuesta no ha recibido aprobación, ni rechazo del personal", advirtió la subsecretaria.

"Esto no es Los Juegos del Hambre para inmigrantes"

En líneas generales, la propuesta está pensada como "una celebración de ser estadounidense y del privilegio de ser ciudadano de Estados Unidos", precisa su productor, Rob Worsoff, a The Wall Street Journal. Worsoff, quien llevó el concepto del reality al DHS, especifica que no quiere que las personas se lleven una idea errónea sobre la naturaleza del programa. "Esto no es Los Juegos del Hambre para inmigrantes", dijo a The Wall Street Journal. "Esto no es: 'Si pierdes, te enviaremos en barco fuera del país".

Según ese diario, McLaughlin indicó que la revisión del proyecto "está en las primeras etapas" y afirmó que "cada propuesta se somete a un exhaustivo proceso de evaluación antes de su rechazo o aprobación". La funcionaria especificó que las pruebas estarían basadas en tradiciones y costumbres estadounidenses, recoge por su parte The New York Times.

El examen que tienen que pasar todos los aspirantes a la ciudadanía por naturalización en el país incluye preguntas sobre la historia, la política y la vida en EE.UU. La propuesta de un programa de telerrealidad llega a los despachos del DHS cuando la agencia se mueve rápidamente para impulsar la agenda de Trump, quien regresó al poder en enero con una política de mano dura contra la inmigración, que incluye promesas de una histórica deportación masiva de indocumentados.

Esta semana, la Administración defendió ante la Corte Suprema una orden ejecutiva del mandatario de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento y negarla a hijos de padres indocumentados o con visas temporales en el país. Esto podría afectar a cientos de miles de bebés cada año, según un estudio del Migration Policy Institute.