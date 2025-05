Pedro Pascal arremete contra Trump desde Cannes y defiende a la comunidad migrante

El actor Pedro Pascal, nacido en Chile y reconocido por sus papeles en Juego de Tronos, The Last of Us y su reciente incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel como Reed Richards en Los 4 Fantásticos, ha lanzado duras críticas contra Donald Trump, en una rueda de prensa durante el Festival de Cannes.

En el marco de la promoción de su nueva película Eddington, Pascal se posiciona políticamente y denuncia los recientes ataques de Trump a diversas figuras del mundo de la cultura. "Que se jodan los que intentan asustarte. Contraatacad. No dejéis que ganen", declaró con contundencia ante los medios, en una intervención que rápidamente se volvió viral.

El actor aprovechó el espacio para hacer una defensa apasionada de la libertad de expresión y el papel del arte en tiempos de polarización. "Animo a los creativos a seguir contando historias, a seguir expresándose y a continuar luchando por ello", afirmó. También abordó su experiencia personal como migrante: "Huimos de una dictadura y tuve el privilegio de crecer en Estados Unidos tras obtener asilo en Dinamarca. De no ser por eso, no sé qué nos habría pasado. Por eso siempre estoy al lado de los que necesitan protección".

Las declaraciones de Pascal llegan en un momento de creciente tensión entre Donald Trump y destacadas personalidades del ámbito artístico. Días antes, Bruce Springsteen criticó duramente al presidente de su país durante un concierto en Manchester, calificando su gestión como la de "un Gobierno deshonesto" que "se pone del lado de los dictadores". "Pedimos a quienes creen en la democracia que alzen sus voces contra el autoritarismo y dejen que suene la libertad", proclamó el cantante.

Trump respondió a Springsteen a través de su red social Truth Social, donde lo califica de "idiota agresivo y desagradable", continuando así su historial de enfrentamientos con artistas. En el pasado, también ha atacado públicamente a figuras como Taylor Swift, a quien acusó de haber perdido popularidad tras expresar opiniones políticas que él calificó como "mensajes de odio".

La intervención de Pedro Pascal refuerza el creciente coro de voces en el mundo de la cultura que han decidido no permanecer en silencio frente a la retórica de Trump. Su mensaje en Cannes no solo resonó por su tono directo, sino también por la carga emocional de su historia personal, que sirvió como recordatorio de lo que está en juego en los debates sobre migración, libertad y democracia.