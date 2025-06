Jorge Javier Vázquez intentará despejar dudas con su Diario, y se la juega en septiembre tras un verano de test en el que su audiencia ha sido más bien irregular. El formato de testimonios se ha movido entre un insuficiente 6% y el 8% que ha rebasado en los últimos días, si bien se ha enfrentado a portaaviones como los Juegos Olímpicos. Pero ahora empieza la fiesta de verdad.

Pero tampoco será tarea sencilla defender la sobremesa y allanar el terreno a Ana Rosa frente a los eficaces seriales diarios de La 1 o la nueva estrategia vespertina de Antena 3, con Sonsoles Ónega desde las cinco de la tarde (sin publicidad en su primera semana, nos dicen) y con fichajes tan jugosos como María José Suárez y su candente actualidad tras el huracán Escassi y su relación abierta, según el jinete, una infidelidad de libro, según la modelo y diseñadora sevillana, que hablará de moda después de dejarse entrevistar. Frente a esos colosos se enfrenta desde esta semana y sobre todo desde este mes de septiembre el ex presentador de Sálvame en las tardes de Telecinco, que estrenó etapa el pasado 29 de julio al cambiar el magazine Así es la vida por El Diario de Jorge. De hecho, él es uno de los platos fuertes de Ana Rosa Quintana en su regreso y le tiene como entrevistado.

Con este formato, Jorge Javier Vázquez aporta un nuevo capítulo a su montaña rusa emocional que le llevó a estar KO el pasado año tras leer el 5 de mayo de 2023 en Informalia la primicia que anunciaba la cancelación de Sálvame y la llegada de AR a las tardes. Su situación no mejoró a cuenta del fracaso de Cuentos chinos, pero esta primavera se levantó gracias a Supervivientes. El reality show lo comenzó defenestrado, al estar 'escondido' en los spots de Telecinco, pero lo acabó saliendo a hombros y con varios proyectos en cartera.

Un formato diario y tres prime times

La ciclotimia laboral de Jorge Javier Vázquez puede seguir con El Diario, que ha marcado datos muy irregulares, y los prime times que tiene garantizados: la vuelta de la edición de Gran Hermano con anónimos tras 7 años de ausencia, Hay una cosa que te quiero decir y el propio Supervivientes. "La labor de una productora es entusiasmar al presentador con un proyecto. En mi caso les digo que no se esfuercen: vengo entusiasmado de casa. A estas alturas de mi carrera detecto cuando un equipo sabe lo que quiere hacer y cómo llevarlo a cabo. Ellos lo tienen claro y yo también. Otra cosa distinta es de qué manera acepte la audiencia la propuesta, pero para eso no existen recetas", escribía antes del estreno de su Diario.

Y la verdad es que el formato de testimonios arrancó ilusionante, 9,4% de share en su estreno, pero poco a poco fue decayendo y, en competencia con los Juegos Olímpicos, se hundió hasta un dramático 6,6% el pasado 8 de agosto. "Esta semana he desarrollado una pasión exacerbada por el tenis. No me había pasado nunca. Hasta la fecha me había alegrado con las victorias de los jugadores españoles pero reconozco que jamás he visto entero un partido de tenis. Hasta que llegó El diario de Jorge. Hasta que llegaron los Juegos Olímpicos de París. Hasta que llegó Alcaraz. España vibra con el jugador murciano y yo estoy feliz porque ningún otro partido suyo volverá a coincidir con mi programa. Menos mal", señalaba con su característica retranca.

El pasado 21 de agosto Jorge Javier celebró el día de descanso de la Vuelta Ciclista a España con un vídeo en Instagram en el que evidenciaba su hartazgo ante el deporte televisivo. "Carmen Juan, hoy no hay vuelta ciclista y me va a ver toda España. Tienes que marcarme la mandíbula. Tienes que levantarme los pómulos, tienes que levantarme los pómulos. Tienes que abrirme los ojos. Déjame como un personaje de El Greco".

Las bazas de Telecinco

Jorge Javier ha puesto varias excusas para justificar los datos del Diario, que al menos se ha estabilizado por encima del 7% de share en los últimos días y ha rebasado en varias ocasiones un aceptable 8%. "Ante un estreno televisivo me acuerdo mucho de los cien días que se le da a un gobierno que acaba de llegar al poder para poder empezar a valorar sus acciones. Pues lo mismo con un programa de televisión diario que nace con vocación de permanencia. Requiere tiempo para adquirir alma, corazón y vida, que diría el bolero", escribía en Lecturas. El showman se reencuentra este lunes con Ana Rosa Quintana, con la que debutó a finales de los noventa en televisión en el espacio Extra Rosa. Ambos intentarán que Telecinco recupere el liderazgo de las tardes que la cadena perdió al cancelar Sálvame. Telecinco buscará recuperar la segunda plaza frente a La 1 con el regreso de Gran Hermano, el estreno del reality show gastronómico Next Level Chef (realizado por la productora de MasterChef, Shine Iberia), la nueva tanda de la serie Entrevías (que funciona en Netflix pero no tanto en abierto) y el estreno de la ficción nostálgica La Favorita 1922 y la apuesta por competir contra El Hormiguero de Pablo Motos y contra Broncano en La 1 con el Babylon Show de Carlos Latre. TardeAR tratará de acercarse o superar a Sonsoles y será clave en esta intentona El Diario de Jorge, que necesita al menos marcar los resultados que lograba su antecesor, el magazine Así es la vida. El Diario de Jorge se la juega en este final de verano y el principio del otoño tras un agosto irregular. Bien es cierto que un batacazo de Jorge Javier en las tardes no está descontado, y que eso no implicaría sacarle de otros programas, en prime time. Pero él es su peor enemigo y su ego podría devolverle a la montaña rusa emocional.