Ana Rosa, ante su cara a cara con Jorge Javier: "Hay tensión y tenemos que aclarar algunas cosas"

La entrevista que Ana Rosa Quintana hizo hace años a María Teresa Campos para aclarar sus diferencias es uno de esos grandes momentos televisivos que todavía resuenan en la memoria de los espectadores más cafeteros. Aquel cara a cara estuvo plagado de indirectas, pullas y "tiritos", como ellas lo denominaron. Algo así puede suceder este lunes cuando reciba en TardeAR a Jorge Javier, su hijo televisivo -empezó con ella en Extra Rosa- que en los últimos tiempos no se ha cortado cuando ha creído oportuno criticar a la que era, y sigue siendo, su compañera de cadena.

"Tenemos que aclarar algunas cosas, sí", reconoce la comunicadora madrileña a Informalia. "Ha habido un alejamiento y muchas discrepancias, incluso momentos de tensión", admite. Pero lo cierto es que Ana Rosa y Jorge Javier están condenados a entenderse un año y medio después de que Mediaset decidiese retirar Sálvame y entregar la franja vespertina a Quintana. Ahora, además, la cadena ha querido que estos dos 'enemigo íntimos' presenten las tardes juntos con dos programas que van pegados en la programación, primero El Diario (15.45) y después TardeAR (17.30).

¿Por qué estrenas temporada con una entrevista a Jorge Javier Vázquez?

Porque sabíamos que había mucha tensión. Llevamos mucho tiempo sin estar juntos en un plató y ahora vamos [en parrilla] uno detrás de otro. Era un buen momento.

¿Cómo se gestó este cara a cara y cómo fue su rección cuando se lo propusisteis?

Yo lo hablé con él antes de marcharme de vacaciones, porque coincidimos en un acto. Llevaba mucho tiempo sin verle y le dije que se viniera un día al programa. Él me dijo que encantado y que cuando yo quisiera.

¿Van a saltar chispas en esa entrevista?

Pues no lo sé. Todo puede ocurrir... Jorge es un comunicador de primerísima, muy rápido, ingenioso y divertido. También tiene su carácter, y yo también, así que puede pasar cualquier cosa.

¿Os vais a decir "las verdades a la cara" como en aquella entrevista que hiciste a María Teresa Campos cuando os sentasteis por primera vez en un plató?

Sí, supongo que sí. Tenemos que aclarar algunas cosas, sí. Nosotros tenemos una larguísima relación, desde hace 25 años. Rosa [Villacastín] y yo somos sus madres televisivas y luego ha habido un alejamiento y muchas discrepancias, incluso momentos de tensión. Pero yo creo que Jorge ahora está en un buen momento personal. Le veo sonreír, está rápido... hubo un tiempo que solo le veía cabreado. Ahora le veo más contento.

Ana Rosa y María Teresa Campos hablaron de sus diferencias en una explosiva entrevista emitida en 2008.

¿Cómo ha sido vuestra relación realmente en este tiempo? ¿Sois de llamaros o mensajearos?

Poco. Últimamente poco. Cuando él tuvo el ictus o ha estado malo, o yo también, pues sí, puntualmente, como dos personas que se tienen cariño. Pero hemos estado alejados.

¿Habéis hablado recientemente con motivo del estreno de su programa? ¿Le has escrito por las audiencias o para desearle suerte?

Para desearle suerte sí, por la audiencia la verdad es que no. Pero es que estaban las Olimpiadas. El curso empieza el lunes.

Entiendo que eres la primera interesada en que le vaya bien con 'El diario de Jorge'...

Y por muchos motivos. Primero por interés, por TardeAR, pero también por él, yo quiero que le vaya bien. Aunque le ha ido fenomenal, mira cómo ha sido lo de Supervivientes. Lo que pasa es que hay que darle su tiempo y que tenga tranquilidad. La tele no se hace de un día para otro, requiere mucho tiempo, que la gente se acostumbre y cree un hábito.

¿Eso mismo lo habéis tenido que comprobar con TardeAR?

Claro, es que queremos audiencia de un día para otro. Pues no. La televisión es costumbre, depende de los hábitos de las personas, que se habitúen… esto es un proceso y hay que tener paciencia.

¿Habéis notado esa paciencia por parte de Mediaset? ¿No se han puesto nerviosos?

En los 20 años que llevo en Telecinco siempre me han dejado hacer mi programa en libertad, y ahora también. Hacemos el programa que queremos y que creemos que hay que hacer y no nos ha ido mal, eh. La cadena está encantada, tenemos un target comercial que es la envidia de todas las cadenas, por encima del 12%, y una audiencia casi casi igual que la competencia, teniendo en cuenta que nosotros tenemos 30 minutos de publicidad.

¿Cómo crees que va a ser esta temporada la rivalidad con Sonsoles Ónega?

Pues no lo sé, porque está siendo raro todo, ahora empieza ella a las 17.00 y yo a las 17.30 y no vamos a coincidir directamente. Tampoco sé si Antena 3 va a meter publicidad o van a seguir sin anuncios por tercer año. Esos son factores que influyen mucho. La publicidad produce un bajón que luego cuesta mucho recuperar.

¿Te esperabas que Antena 3 adelantase el horario de Sonsoles a las 17.00?

Yo sí. Existía esa posibilidad desde el momento en que se acababa el culebrón [Pecado original].

¿Os planteáis vosotros adelantar también el horario a las 17.00?

Eso no sería adelantar, sería hacer el horario que teníamos antes. Si dependiera de mí, yo iría a las 17.00, pero eso lo decide la cadena por los estudios de audiencia que hace.

¿Pronosticas una temporada igualada?

No lo sé. Espero que sí, que sea igualada y a poder ser que ganemos nosotros.

¿Vais a hacer cambios en TardeAR?

Hay colaboradores nuevos y vamos a ajustar los tiempos del programa, pero las secciones importantes van a ser las mismas, vamos a seguir apostando por la mesa VIP, la Fila cero...

La sección de tu sobrino Kike fue un golpe de aire fresco. ¿Te mete en muchos líos con sus opiniones?

Menudo personaje. Estamos contentos aunque me pone de los nervios porque nunca sé lo que va a decir.

¿Te crea problemas?

Él se mete en líos constantemente. Hemos creado una sección donde una persona dice lo que no quieres escuchar y si lo haces, hay que ser consciente y asumir lo que has creado. No se le puede preguntar lo que va a hacer ni reprocharle lo que ha hecho.

¿Te sigues mordiendo la lengua con la política? ¿Te gustaría hablar de algún tema político en TardeAR?

Sí, me gustaría, pero hay que ser respetuosa con la audiencia y con el horario. Por las tardes la gente quiere otra cosa.

Si hubieras estado presentando este verano, no me creo que no hubieses opinado sobre Puigdemont...

He estado pegada a la tele. No daba crédito. Me parecía un sketch, como que no podía estar ocurriendo. Pues sí, ha ocurrido. Ha sido algo muy vergonzoso. Si a este señor le amnistían y puede volver, que vuelva. Pero ahora está reclamado por la Justicia, ¿y no se ha enterado el CNI ni los Mossos ni ninguna de las fuerzas de seguridad? ¿Se pasea, da un mitin y se vuelve a marchar? ¿Esto qué es? Esto es Chiquilandia. Es de chiste.