Sonsoles Ónega ficha como colaboradora (y entrevistada) a María José Suárez tras el huracán Escassi

María José Suárez ha sufrido en las últimas semanas los envites del desamor, la infidelidad, y hasta del desprecio, según su propia versión. Pero esta piscis sevillana nacida hace 49 años en Coria del Río ha sido capaz de sobreponerse al sufrimiento y las tensiones de su tormentosa ruptura con Álvaro Muñoz Escassi y de canalizar el dolor padecido hacia el terreno del dinero. Ha rentabilizado el calvario, vamos. A una modelo y famosa de portada y de plató, con experiencia como presentadora de televisión, no debe hacérsele extraño convertir en oro mediático todo cuanto le sucede, sea bueno, malo o regular. Y María José no desprecia los buenos pellizcos que puede dar cuando es carne de titular.

Porque esta sevillana de armas tomar, antes de ser ex de Feliciano López o de Escassi o del padre de su hijo, es madre. Y eso significa entre otras muchas cosas maravillosas tener una boca que atender, por mucho que la criatura goce de un papá con dinero.

Esta española de 176 centímetros (sin tacones) se basta y se sobra no solo para ser ganadora del certamen Miss España 1996, conducir programas de prime time o hacerse diseñadora. María José puede con todo y ella suma todo lo que puede; o sea, que hace caja. Se fue a DeViernes a llevarse 100.000 euros para contar el escandalazo de Escassi, al que pillamos en exclusiva desde Informalia justo la noche que su ex iba al plató de Telecinco con Hiba Abouk en aquel Adults Only de Túnez. Él ya se había llevado lo suyo. Luego María José se fue a Hola a posar y hablar un poquito más por otra cantidad; y ahora podemos adelantar en rigurosa primicia que Sonsoles Ónega la ha fichado para que hable de moda en las tardes de Antena 3 y de paso le dé unas entrevistas jugosas en el arranque del programa desde este lunes tratar de mantener el liderazgo frente a Ana Rosa, que también llega con sorpresas.

Sin publicidad en la primera semana de arranque en sus tres horas de duración

El magazine de Atresmedia, como ya avanzamos, adelanta su comienzo a las cinco de la tarde pero, a pesar de durar unas tres horas, seguirá sin publicidad en esta primera semana, según nos cuentan.

María José Suárez por tanto ha encontrado un buen trabajo tras haber vivido una sonada ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Tras el tsunami, cuando estaba intentando encontrar la paz por todos los medios, la vimo en redes sociales relajándose con un libro en una pradera. Un momento que no pasó desapercibido para quien ahora es su jefa. Sonsoles Ónega deseó entonces todo lo mejor a la modelo en esta nueva etapa de su vida.

"Aún estoy leyendo todos vuestros mensajes, os abrazo a todas las que me contáis vuestras historias y estáis pasando por un mal momento, todo pasa y no estáis solas", escribía María José Suárez. Después, desveló cuáles eran los movimientos que estaba llevando a cabo para salir del disgusto: "Sanar dedicándote tiempo para ti, para ordenar tus pensamientos, leer o simplemente tomar el sol", ha continuado. A sus pies, podía verse el libro 'Después del amor' de Sonsoles Ónega, basado en hechos reales.

Sonsoles, ilusionada al ver a María José leyendo su libro, compartió la storie en su cuenta de Instagram y le dedicó unas palabras: "Después del amor, querida, AMOR DEL BUENO", junto a unos emojis de corazones rosas. La dedicatoria anticipaba que la iba a fichar o al menos dejaba constancia de la buena sintonía que existe entre ellas.

El final de sus años de amor con Escassi no han sido como la sevillana hubiera deseado. Ya lo reflejaba en su publicación en redes sociales, cuando se hacía eco del distanciamiento con Álvaro Muñoz Escassi: "Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero, como siempre, me quedo con los buenos recuerdos vividos en estos tres años, que han sido muchos", rezaba el pie de una imagen en la que aparecía dándose un beso con su ahora exnovio.

Relación abierta

Su situación cambió cuando Escassi se sentó en '¡De Viernes!' para hacer caja (como ella hizo también después) y contar su versión de los hechos. El jinete soltó aquello de que María José y él habían mantenido una relación abierta durante tres años, y que la modelo era conocedora, en todo momento, de las relaciones que tenía él más allá de su noviazgo. Ella negaba en rotundo la versión del jinete en el mismo programa.

María José insistió en que nunca había tenido una relación abierta con Álvaro. Ella asegura haberle sido fiel mientras han estado juntos, ni mucho menos haber conocido a otras personas en ese tiempo más allá de una mera amistad. De hecho, en '¡De Viernes!' Contaba cómo se enteró de que Escassi le había sido infiel: "Yo veo unos movimientos raros de Álvaro, pero sin saber que había una mujer o un hombre... sin saber qué había nadie en la casa. Me levanto a las 05:30 de la mañana y le veo en línea, entonces le pregunto qué le ha pasado y me dice que se ha desvelado y está mirando una receta", contaba.

Más tarde, le llegaría un mensaje que lo cambiaría todo: "Yo tengo un correo de esta señorita en el que me dice: 'Hola, María José. La persona con la que tú estás no es la que tú crees. Hasta creo que vosotros os grababais practicando sexo. Yo no quiero verme envuelta en esta historia... Prostitución, extorsión... Yo tengo la versión de Valeri y ella no considera haber extorsionado a Álvaro", relataba. De este encuentro, Álvaro ya había hablado en su entrevista, al indicar que se había sentido extorsionado por Valeri, que supuestamente le dijo "que su padre se estaba muriendo en Colombia y que si le podía prestar 700 euros". Dado que él no accedió a darle tal cantidad, finalmente la mujer optó por contarle todo a Suárez, y por ende, finalizar esta relación de tres años de duración.