Risto Mejide se ve obligado a rectificar solo una palabra de la polémica respuesta que le dio el equipo de Óscar Puente: "Pedimos disculpas"

La guerra entre el programa de Risto Mejide y el Ministerio que dirige Óscar Puente se recrudece. Transportes ha "exigido" una "rectificación" a Todo es mentira por leer en directo la supuesta contestación que un responsable de ese departamento dio a la redactora del programa que llamó para pedir una entrevista con el ministro, con el objetivo de hablar sobre los retrasos en la red ferroviaria.

Transportes "rechaza las prácticas utilizadas por el programa Todo es mentira, dirigido y presentado por Risto Mejide en la cadena Cuatro, durante la emisión de este miércoles 21 de agosto", decía el comunicado que el presentador reprodujo este jueves. "Risto Mejide ha hecho lectura de un supuesto mensaje de WhatsApp que ha identificado como la respuesta de este departamento ante una petición de entrevista sobre la situación ferroviaria con la siguiente frase textual: 'Joder, llamáis todos los días. Ya os he dicho que esto es un tema que tengo que mirar bien y ahora no va a ser".

El programa, como contamos, usó esa contestación para burlarse del Ministerio el miércoles. Pues bien, este jueves ha criticado el comunicado enviado por Transportes para pedir unas disculpas. "No me cuesta nada rectificar, pese a la imagen que yo tenga de tío chulo y prepotente, que lo soy", dijo el presentador. "Pero va a ser muy difícil rectificar una conversación de WhatsApp, porque jamás he dicho que sea una conversación de WhatsApp. Fue una conversación telefónica que no grabamos, pero tenemos a la otra protagonista de la conversación (la redactora)", prosiguió el comunicador.

"Otra cosa es que nos estén acusando de cosas muy graves como mentir, lanzar bulos y manipular justamente un Ministerio que ha hecho eso sobre nosotros", se quejó Risto. "Todavía estamos esperando que Óscar Puente rectifique el bulo que lanzó sobre nosotros", espetó, recordando la crisis que Mediaset vivió hace unos meses cuando el ministro dijo que Todo es mentira estaba al dictado de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso.

Para aclarar la situación, Todo es mentira habló en directo con la periodista del programa que habló por teléfono con Transportes. Cristina Tallón solo puso en duda que la conversación telefónica comenzase con un "Joder", la palabra que más había llamado la atención. "A estas alturas y un día después de esa llamada, al 100% no puedo asegurar si fue un 'joder', un 'jope', un 'recórcholis' o un 'ostras" Pero lo que siguió fue un 'llamáis todos los días'. Estoy 100% convencida", confirmó. "Lo cual es verdad. Llamamos prácticamente todos los días cuando la cartera del ministro Óscar Puente se convierte en noticia y lo venimos haciendo prácticamente desde hace un año", añadió. "Lo único que yo después de todo este revuelo no me atrevo a asegurar 100% es si fue un 'joder' o un 'jope".

"Vamos a poner en duda el 'joder", apuntó Risto, que rectificó, pero solo esa parte, porque en todo lo demás, el programa se reafirmó. "No se nos caen los anillos cuando tenemos que aclarar algo, así que vamos a rectificar", continuó. "Pedimos disculpas por haber dicho 'joder' y no por todo lo demás. En este programa siempre vamos a defender a nuestro equipo".