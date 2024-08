Marta Torné vuelve a Telecinco: "Yo no era la favorita de Vasile, me ha venido bien que cambie la dirección de Mediaset"

Hay varias Marta Torné. La seria actriz de drama, la hierática presentadora y la chispeante y adictiva colaboradora de colmillo retorcido que surgió en Vitamina N (en el ámbito de Cataluña) y que todos conocimos en TNT cuando saltó a Telecinco hace más de dos décadas. Como colaboradora de Babylon Show, el programa de Carlos Latre, quiere recuperar esa versión más alocada que tantos fans consiguió en sus inicios televisivos y que le han acompañado durante todos estos años en los que ha hecho de todo, como Cámbiame, un programa al que llegó a pesar de las reticencias de Vasile, el exconsejero delegado de la cadena. "No era su favorita", recuerda en una charla con los medios, entre ellos Informalia. "Le gustaba más de actriz que de presentadora".

¿Cómo se gestó tu fichaje por Babylon Show? ¿Te llamó Latre?

Carlos dice que fui la primera a la que llamó en cuanto cerró el contrato, pero no sé si lo dice para hacerme la pelota. Teníamos pendiente desde hace muchos años trabajar juntos. Le dije que sí al momento, no me lo pensé, aunque tenía otras cosas. Me dijo que quería recuperar esa Marta que ya no he tenido casi tiempo de volver a enseñar en televisión porque he hecho más de actriz y presentadora. Improvisar, no tener guion, es lo que se me da mejor.

Dices que tenías otros proyectos. ¿Te llamó Broncano también para ser colaboradora?

¡No! Ni Broncano ni El Hormiguero... Era otra cosa de presentadora que no tiene nada que ver.

¿Cómo ves la batalla de Latre, Broncano y Motos?

Fatal. Yo creo que salimos perdiendo todos. Broncano viene muy fuerte, aunque su mercado es más de nicho. O le sale muy bien o muy mal. Y El Hormiguero es un transatlántico. Pero creo que nosotros podemos convivir muy bien porque tenemos otro concepto más loco, improvisado, desenfadado y con mucho humor. Necesitamos que la cadena tenga paciencia.

¿Crees que la van a tener?

Tengo entendido que sí, que buscan más tendencia que audiencia. ¡A lo ser que hagamos un 2%! (risas). Tengo muchas ganas de que funcione, pero es verdad que tengo menos responsabilidad porque no soy la presentadora ni la directora. Lo voy a dar todo, pero si sale mal, yo no soy la responsable. Porque yo he hecho programas que han durado una semana, como el Algo pasa con marta. Ahí sí te llevas un bofetón.

¿Cómo llevas las críticas?

Ya llevo muchos años, aunque cuando empecé en televisión no existía Twitter, que es una cloaca de haters. Pero tampoco lo miro mucho.

Latre dice que estáis prejuzgados antes del estreno. ¿Tú también lo crees?

Sí, pero no es una mala salida empezar en negativo, porque la gente se puede llevar una sorpresa.

El foco va a estar en Broncano...

Sobre todo por lo que le han pagado.

¿Qué te parece el contrato de 14 millones por temporada?

Genial, si se los han pagado... a mí me encanta. Es muy buena señal que haya muchas producciones así.

¿Volver a Mediaset era importante para ti?

Hace 21 años que llegué con Jordi [González] y luego volví hace diez con Cámbiame, que estaba Paolo [Vasile] y no era fan mío, le costó mucho. Bueno, es normal, no le gustas a todo el mundo.

Lo raro es que te cogiera para 'Cámbiame' si no le gustabas...

No era santo de su devoción. La Fábrica de la Tele quería que lo presentase yo, pero hicieron muchos castings porque Paolo no estaba convencido.

¿Le terminaste gustando?

Sí, sí. Pero él era todopoderoso y hay gente que le gustaba más y otra menos. Esto se sabe, pero también con otros compañeros. No digo que no le gustara, solo digo que no era su favorita. De hecho, le gustaba más de actriz que de presentadora. Y cuando salí de Cámbiame él hizo por que me quedase en la ficción de Mediaset, lo que pasa es que me ofrecieron Velvet y perdí el tren.

¿Y te hizo la cruz?

Ya sabes cómo era él. Entonces ahora me ha venido bien que haya una nueva etapa en la dirección de la cadena.

¿Cómo ves el rumbo de la nueva Mediaset?

Es cuestión de paciencia y ciclos, nada dura eternamente.

Quieren ser blancos.

Los realities no van a desaparecer nunca. Sí es cierto que han salido de ciertos personajes del corazón, que sé que no se habla más de ellos. Los cambios son buenos y Babylon show es una prueba real de ello, algo muy diferente a lo acostumbrado. Pero creo que también hablaremos de Gran hermano porque es la gran apuesta de otoño y que la telebasura no tiene nada que ver con los realities.

¿Te gustaría que este programa fuese un trampolín para presentar otras cosas en Mediaset?

Cuando empiezas, siempre quieres ser presentadora, porque colaboradora parece algo de segunda. Ahora valoras más tener tranquilidad. Ahora solo quiero divertirme y dormir tranquila. En Cámbiame había cosas con las que no estaba cómoda, pero era trabajo, estabilidad... Aquí me siento muy cómoda.

Llegaste a Telecinco con Jordi González (TNT). ¿Sigues hablando con él? ¿Qué te ha dicho sobre tu fichaje por Babylon?

Sí, hablamos mucho. Él cree que Carlos es un tío muy inteligente y valiente y que puedo brillar mucho con él, que podemos recuperar esa Marta que él descubrió. Yo también confío mucho en Latre, sabe mucho de televisión.